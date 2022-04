Zum Maibaumfest wird’s besonders fesch

Von: Lisa Fischer

Sehr fesch: Maibaumvereins-Vorsitzender Patrick Prediger präsentiert die neue hellblaue, eigens designte Trachtenweste. © Wälzel

Für viele ist das Maibaum-Aufstellen an diesem Sonntag nach der langen Corona-Pause ein ganz besonderes. Für den Eichenauer Maibaumverein umso mehr: Er hat ein Jubiläum und präsentiert dazu erstmalig seine eigene Trachtenkollektion.

Eichenau – Blasmusik, Bier und Hauruck: An diesem Sonntag wird wieder in vielen Gemeinden und Städten der traditionelle Maibaum aufgestellt. Auch in Eichenau, wo die Mitglieder des Maibaumvereins sich nicht nur auf das Aufstellen nach der Corona-Pause freuen. Nein, der Verein feiert in diesem Jahr zugleich auch noch ein Jubiläum – und präsentiert seine eigene Trachten-Kollektion.

Seit rund 15 Jahren besteht der Maibaumverein in Eichenau und umfasst mittlerweile 280 Mitglieder. Premiere des Maibaumfests mit Handaufstellen war im Jahr 2009. Seitdem wird der Baum alle drei Jahre aufgerichtet. Bislang trugen die Männer des Maibaumvereins Hemden, die mit ihren Initialen bestickt waren. „Was sie darüber getragen haben, konnten sie sich aussuchen“, sagt Schriftführerin Birgit Wälzel. „Wir haben uns aber überlegt, dass es für offizielle Veranstaltungen schicker wäre, wenn alle dieselbe Tracht tragen. Es zeigt ein Stück Zusammengehörigkeit.“

Da kam ein Anlass ganz recht: Heuer stellt der Eichenauer Maibaumverein zum fünften Mal in Folge den Maibaum von Hand auf. Passend dazu präsentieren sich die Frauen und Männer nun am 1. Mai in ihrer neuen, einheitlichen Tracht.

Die blau- und grün-karierten Dirndl-Schürzen trugen die Damen schon in der Vergangenheit, berichtet Wälzel. „Für das einheitliche Gilet der Männer haben wir einen ähnlichen Stoff gewählt.“ Dieser sei zu einer ortsansässigen Schneiderin gebracht worden. „Wir wollten bei der Herstellung der Tracht regional bleiben.“

So entstanden Stück für Stück die ersten hellblauen Westen, deren Kragen in dunkelgrünem Stoff abgesetzt ist. Den Kragen des Gilets, wie auch den der Trachtenhemden, ziert die zarte Kontur eines Eichenblatts: „Das findet sich auch in unserem Logo wieder“, sagt die Schriftführerin des Maibaumvereins.

Selbiges findet sich ebenso auf der Dirndl-Schürze, die die Damen des Vereins zukünftig zu ihrem neuen Dirndl tragen können. Bei der Gestaltung griffen Birgit Wälzel und ihr Team zu einem schwarzen Rock. Das Oberteil ist aus demselben Stoff wie das Gilet. „Es ist eher ein schlichtes Dirndl, das sowohl von jungen Mädels als auch von älteren Damen getragen werden kann“, sagt Wälzel. „Und es kommt bei Jung und Alt gut an“, fügt sie hinterher.

Die ganze Idee zur neuen Tracht samt Umsetzung, Nähen, einem Online-Katalog und vielem mehr sei in der Corona-Zeit entstanden. In die Foto-Shootings sowie in den Katalog hat Birgit Wälzel als gelernte Grafikdesignerin all ihr Können und Wissen einfließen lassen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt die gebürtige Eichenauerin.

Auf der Jahreshauptversammlung im Herbst 2021 präsentierte der Vorstand – Schriftführerin Birgit Wälzel ist dort das einzige weibliche Mitglied – erstmals die neue Tracht. Seitdem konnten über 250 Männer und Frauen bei dem Sachkoordinator und Kleiderbeauftragten des Vereins, Johannes Engel, bestellen.

Jetzt kann die Eichenauer Tracht der Öffentlichkeit präsentiert werden. Vor dem Maifest im Ort und dem Aufstellen wird es wieder einen festlichen Zug geben, an dem viele Eichenauer Vereine teilnehmen, verrät die 46-Jährige. „Die Frauen machen üblicherweise die Nacht zuvor Maibaum-Wache, damit sich die Männer ausruhen können.“

Außerdem bereiten sie Wurst- und Käseplatten auf Brotzeitbrettern vor, die aus dem Holz des alten Maibaums gefertigt wurden. So will es die Tradition. Und auch ganz traditionell, heuer zum Jubiläum, stellen dann 60 bis 80 Männer per Hand – und Hauruck – den Maibaum im Zentrum auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.