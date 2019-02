Zum Tod von Werner Blab: Eichenauer Gemeinderat mit großem Herzen

Der engagierte Eichenauer Gemeinderat Werner Blab ist tot. Zeitlebens widmete sich der Mann mit dem Rauschebart bedürftigen Kindern.

Eichenau – Mehrere Quadratmeter groß war die Weltkarte in Werner Blabs Wohnzimmer. Hunderte von Nadeln markierten die Orte, die er im Laufe seines Lebens bereist hatte. „Außer in der Arktis und der Antarktis war er auf jedem Kontinent unterwegs“, erzählt seine Schwester Elisabeth Köbele. Seine Reisen waren Lebensinhalt für den Eichenauer. Doch viel Energie steckte er auch in sein politisches und ehrenamtliches Engagement.

Mit einer kurzen Unterbrechung gehörte der Realschullehrer 34 Jahre lang für die CSU dem Gemeinderat an. Sein ehemaliger Ratskollege Peter Münster, inzwischen Bürgermeister, erinnert sich an Blab als einen „sehr aufrechten Menschen, der die Dinge klar benannt hat“. Als Referent für Sport, Schule und Umwelt sowie als Mitglied und langjähriger Vorsitzender des Umweltbeirats setzte er sich für Themen ein, die ihm am Herzen lagen. „Ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass er nicht mehr da ist“, sagt Münster. Persönlich erinnert er sich gern an den Humor seines ehemaligen Sitznachbarn am Ratstisch. „Er konnte ganz interessante Witze erzählen.“

Blab wurde als mittleres von drei Kindern in der Nähe von Freilassing geboren. Er besuchte ein Internat in Freising, konnte dort jedoch nicht bleiben, als er mit 14 Jahren an Diabetes erkrankte. „Unser Vater ließ sich daraufhin in die Nähe von München versetzen“, erzählt Köbele. So konnte ihr Bruder das Gymnasium als Fahrschüler erreichen.

+ Werner Blab mit seinem Markenzeichen,dem weißen Rauschebart. © Privat Nach dem Abitur begann Blab, in München Physik zu studieren, schwenkte dann aber um auf Mathe und Physik auf Lehramt – eine Familientradition. Blab unterrichtete zunächst an einer Schule in Ingolstadt, später in Bruck und zuletzt in Puchheim. Der Mann mit dem weißen Rauschebart hatte ein großes Herz für Kinder. Als Vorsitzender des Freundeskreises für die ukrainische Partnerstadt Wischgorod organisierte er Hilfstransporte und war maßgeblich an der Einrichtung eines Kinderhauses beteiligt.

In den ersten Jahren nach Gründung der Gemeindepartnerschaft saß er selbst mit in den Lkw, die medizinische Güter und Kleidung in die verarmte Region brachten. Tagelang wurden die Helfer damals am Zoll festgehalten und „mürbe gemacht“, wie Elisabeth Köbele erzählt.

Entsetzt waren Blab und seine Vorstandskollegin Magdalena Holzner vom erbärmlichen Zustand eines Waisenhauses in Wischgorod. Auf Betreiben der beiden und dank großzügiger Spenden konnte der Freundeskreis einen leer stehenden Kindergarten herrichten und die Schützlinge, darunter viele Sozialwaisen, dort unterbringen. Blab organisierte auch Aufenthalte der Kinder in Eichenauer Gastfamilien – viele Lebenswege wurden auf diese Weise positiv beeinflusst.

Privat liebte Blab Schach und Sport – letzteres aufgrund seiner Erkrankung allerdings hauptsächlich als Zuschauer, auch wenn er in jungen Jahren Tennis und Tischtennis spielte. Sein Leben lang hielt er in Sportstatistiken die Ergebnisse von Fußballspielen und Leichtathletikwettkämpfen fest.

Geduldig und „zu gutmütig für diese Welt“ sei ihr Bruder gewesen, sagt Köbele. Privat lebte Werner Blab zurückgezogen, doch im Rahmen seiner ehrenamtlichen Arbeit liebte er die Geselligkeit. Bis zuletzt besuchte er gerne den Mittagstisch der Nachbarschaftshilfe, die ihm wertvolle Unterstützung leistete. Obwohl sich sein Gesundheitszustand seit dem Herbst rapide verschlechterte, kam Blabs Tod auch für seine Angehörigen überraschend. Er wurde 79 Jahre alt.

os

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Caroline Seidel