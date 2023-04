Zwei Eichenauer Firmen wollen sich vergrößern

Von: Hans Kürzl

Das Eichenauer Rathaus. (Archivfoto) © hk

Die Firmen „Reichenbach Antriebs- und Fördertechnik“ an der Ringstraße sowie die „ESZ calibration & metrology AG“ an der Max-Planck-Straße möchten sich vergrößern.

Eichenau – Dies erfordert allerdings die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans. Ziel der Gemeinde ist dabei laut Sitzungsvorlage die langfristige Standortsicherung von Gewerbebetrieben sowie der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Gemeinderat sieht´s positiv

Ein Vorhaben, dem der Eichenauer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit positiv gegenüber stand.

Die Firma Reichenbach plant den Bau einer Produktionshalle und zusätzlicher Büros. Für die Halle kann dabei eine stützenfreie Systemhalle gewählt werden, der Bürobau konventionell oder in Raumzellen erstellt werden.

Das Konzept der „ESZ AG“ sieht eine Erweiterung in drei Bauabschnitten vor. Die Gebäude sollen dabei durch Verbindungsbrücken vereinigt werden. So wird die Schaffung barrierefreier, rollstuhlgerechter Arbeitsplätze ermöglicht. Das Gebäude im Norden soll unter Berücksichtigung des Überschwemmungsgebiets in Stelzenbauweise errichtet werden.

Sonderform

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan entschieden, dabei handelt es sich um eine Sonderform. Ein solcher VBP schafft die Voraussetzung für die Umsetzung eines konkreten Bauvorhabens. Die Abstimmung erfolgt zwischen Gemeinde und Vorhabensträger auf der Grundlage des Baugesetzes.

Weil die beiden Vorhaben bei der verkehrstechnischen Erschließung miteinander verbunden beziehungsweise voneinander abhängig sind, wurde das nun in einen Angebotsbebauungsplan umgewandelt. Hier werden unter anderem Vorgaben vertraglich geregelt, welche baulichen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zulässig sind.

Notwendig ist außerdem eine Umweltprüfung. Per Gutachten werden die artenschutzrechtlichen Belange überprüft.

