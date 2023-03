Zwei VHS-Teams sind in einem Jahr zusammengewachsen

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Das Team ist zusammengewachsen: Seit einem Jahr arbeitet der Puchheimer VHS-Leiter Achim Puhl mit seiner Eichenauer Kollegin Charlotte Mosebach (3.v.r.) zusammen. © VHS

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seitdem sich die Volkshochschulen (VHS) Puchheim und Eichenau zu einem Trägerverbund zusammengeschlossen haben - eine erste Bilanz.

Eichenau/Puchheim – Ziel war es, die Kräfte zu bündeln, Synergien zu schaffen und den Kunden ein größeres Angebot an Bildungsmaßnahmen bieten zu können. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.

Nun wird zum ersten Mal Bilanz gezogen. Und die fällt positiv aus, vor allem, was die Buchungszahlen angeht.

Zunächst wurden alle Prozesse überarbeitet und aneinander angepasst. Dazu gehörten: Anmeldebestätigungen und Buchungsvorgänge zu vereinheitlichen sowie Geschäftsbedingungen neu zu formulieren. Laut VHS stand immer die Frage im Mittelpunkt, welche Anpassungen sich für die Menschen positiv auswirken würden.

Schnell war klar: Die Teilnehmer sollten sich bei beiden Geschäftsstellen anmelden und Kurse buchen können. Außerdem braucht es ein gemeinsames Programmheft und Internetseite. Es galt eine Marke zu etablieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ganz so einfach war dies nicht, wie es weiter heißt. So gab es etwa Schwierigkeiten, da die Vereine unterschiedlich kommunal eingebunden waren. Sprich: Die Rathäuser waren mit im Boot. Dennoch blicke das Team ein Jahr nach dem Startschuss stolz zurück, wie mitgeteilt wird: Alle relevanten Prozesse wurden angeglichen, die Mannschaft ist zusammengewachsen und durch die Vereinheitlichung von Anmeldung und Öffentlichkeitsarbeit können die Bürger nun aus einem gro-ßen Portfolio an Angeboten schöpfen. Dies habe auch positive Auswirkung auf die Buchungen.

Auf Vor-Corona-Niveau

So sind die Buchungszahlen in Eichenau wieder auf dem Vor-Coronaniveau, in Puchheim ist man davon laut VHS nicht mehr weit entfernt. Viele neue Kunden würden die Bildungsangebote nun wahrnehmen und auch weitaus mehr Men-schen aus der jeweils anderen Kommune würden den Sprung über die Grenzen der beiden Orte wagen. Die beiden VHS-Chefs Charlotte Mosebach (Eichenau) und Achim Puhl (Puchheim) sind sich einig: „Es ist noch nicht das Ende der Zusammenarbeit, aber ein sehr guter Anfang.“

Einige Arbeit liegt noch vor ihnen, wie die Umsetzung eines gemeinsamen Qualitätsmanagementkonzepts. Auch Doppelstrukturen werden noch bearbeitet, um möglichst effektiv das weiterentwickeln zu können, worin die Hauptaufgabe der Volkshochschulen besteht: viele spannende Seminare und Veranstaltungen. gar

Informationen: im Internet auf der Seite www.vhs-pucheich.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.