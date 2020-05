Mit Online-Beer-Pong Geld für Wirt gesammelt

Normalerweise spielt der Emmeringer Beer-Pong-Club beim örtlichen Wirt und beschert ihm so Einnahmen. In Zeiten von Corona wurde nun eine originelle Lösung dafür gefunden.

Emmering – Zuhause arbeiten, daheim lernen – das Internet macht’s möglich. Das weltweite Netz bietet in Corona-Zeiten aber auch Vereinen ganz neue Möglichkeiten. Der Beer-Pong-Club Emmering hat sie genutzt. Bei einem Online-Turnier landeten Vereins-Chef Alexander Weiß und Christoph Vogel auf dem ersten Platz. Über die Siegesprämie in Höhe von 200 Euro darf sich jetzt die Gaststätte Alter Wirt in Emmering freuen, wo der Verein normalerweise seine Heimspiele austrägt.

Kurz gesagt geht es bei dem Spiel darum, Bälle in Bechern zu versenken. Trinkspiel, Freizeitgaudi oder Sport – daran scheiden sich beim Beer pong die Geister. Für den Emmeringer Club steht aber klar die sportliche Wettkampf-Variante im Fokus. Regelmäßig veranstalten sie in der Emmeringer Wirtschaft Turniere. Das ist seit dem Shutdown nicht mehr möglich. Deshalb wird jetzt über das Internet gespielt. „Jeder in den eigenen vier Wänden, ausgestattet mit Tisch, Bällen und Bechern und allzeit bereit für den großen Wurf“, erklärt Christoph Vogel.

Im Netz haben sie dazu eine Online-Liga gegründet. Die Gewinner erhalten freien Eintritt für die ersten echten Turniere, die nach der Krise wieder im Alten Wirt stattfinden können. Ebenso winken den drei besten Werfern Gutscheine für ihre Stamm-Wirtschaft. „Das ist für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, so Vogel.

Weil man sich aber auch mit Gegnern von außerhalb messen will, nahmen Weiß und Vogel bei dem sogenannten Social-Distancing-Turnier eines Veranstalters aus dem Ruhrgebiet teil. Die Siegprämie soll dem Alten Wirt helfen, durch die schwere Zeit zu kommen. Jetzt hoffen die Vereinsmitglieder, bald wieder gemeinsam ihrer Leidenschaft nachgehen zu können.

