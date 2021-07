Wilde Massen-Schlägerei am Emmeringer See: Jugendliche verprügeln auch Unbeteiligte - Mehrere Verletzte

Der Emmeringer See wurde zum Schauplatz einer wilden Schlägerei.

Junger Mann wirft Glasflasche auf Radler

Von Thomas Steinhardt schließen

Zu einer wüsten Schlägerei ist es in der Nacht auf Sonntag am Emmeringer See gekommen. Dabei wurden mehrere junge Männer verletzt.

Emmering – Kurz nach Mitternacht stürzte einer der jungen Männer vom Fahrrad. Er glaubte, gestoßen worden zu sein und ging sofort auf die jungen Leute los, die er für seine Widersacher hielt. Er schlug auf diese ein, berichtet die Polizei. Als diese Auseinandersetzung schon vorbei war, warf ein unbekannter Jugendlicher eine Glasflasche nach dem gestürzten Radler und traf ihn damit am Kopf. Nun entwickelte sich laut Polizei eine wilde Schlägerei. Prügel bezogen dabei auch eigentlich Unbeteiligte, die nur schlichten wollten.



Jugendliche prügeln sich am Emmeringer See: Großteil flüchtet vor Polizei

Als die ersten Streifenwagen der Polizei am Emmeringer See auftauchten, machte sich ein Großteil der Jugendlichen aus dem Staub. Weitere Einsatzkräfte der Polizei Fürstenfeldbruck und benachbarter Dienststellen konnten die Flüchtigen aber abfangen und so deren Personalien feststellen.



Insgesamt waren etwa 20 junge Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren in die Schlägerei involviert. Unter den Schlägern befanden sich außerdem einige junge Männer, die durchaus bereits polizeibekannt sind.



Nach Schlägerei am Emmeringer See: Polizei ermittelt

Die Polizei Fürstenfeldbruck will nun ermitteln, wer in welcher Form zugeschlagen hat oder nur Zeuge war. Es drohen Anzeigen werden Körperverletzung. Schwerwiegend verletzt wurde bei der Massenschlägerei nach Polizeiangaben niemand. Insgesamt habe bei der Eskalation natürlich Alkohol eine Rolle gespielt, hieß es. st

Auch interessant: Der Blaulichtticker für die Region FFB. Noch mehr Nachrichten aus der Region Fürstenfeldbruck lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen FFB-Newsletter.