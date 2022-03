E-Carsharing bald auch in Emmering?

Von: Tobias Gehre

Vorbild Rassocar: Die Emmeringer Grünen wollen ein E-Car-sharing im Ort etablieren. © mm

Auch in Emmering soll es nach dem Willen der Grünen im Gemeinderat bald eine sogenannte Carsharing-Stelle geben – mit einem Elektro-Auto. Ob es dazu kommt, ist aber fraglich.

Emmering – Klimaschutz muss auch vor Ort stattfinden, heißt es im Antrag der Grünen. Mit einem Elektro-Auto, das von vielen Menschen genutzt werden kann, soll sich die Zahl der Gefährte insgesamt verringern. Ein lokales Car-sharing könne zudem dazu führen, dass Bürger auf die Anschaffung eines Zweitwagens verzichten. Auch für Fahranfänger könne das Angebot interessant sein. Außerdem könne das Projekt ein guter Abnehmer für die Photovoltaikanlage der Energiegenossenschaft auf der Schule sein.

Im Landkreis gebe es bereits innovative Vorbilder – zum Beispiel das Rassocar in Grafrath. Dort seien über 80 Nutzer registriert. Neue kämen regelmäßig hinzu. Im Jahr 2020 habe das E-Auto in knapp 300 Fahrten rund 9000 Kilometer zurückgelegt. Grafrath arbeite mit einem Betreiber zusammen. Dieser stelle das Fahrzeug, biete eine Hotline an und betreibe ein Online-Buchungsportal.

Wesentlich für das Projekt sei eine Informations-Vorlaufphase. Über das Internet oder auch eine Veranstaltung könnten die Emmeringer über das Projekt informiert werden.

Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) erklärte, dass die Gemeinde auf keinen Fall Betreiber sein solle. Er könne sich aber vorstellen, dass die Kommune Grund für eine Ladestelle zur Verfügung stellen könne.

Eine Entscheidung über eine E-Carsharingstelle fiel in der Sitzung nicht. Das Gremium einigte sich darauf, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal über das Thema zu beraten. tog

