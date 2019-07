Dank Streuobstwiese und Bienenhaus: Emmeringer Natur blüht auf

2018 war ein gutes Jahr für die Natur in Emmering. Blühwiesen, Engergiecoaching und Bienenschutz waren die zentralen Punkte, die Umweltreferent Ottmar Altbauer (FW) im zuständigen Gemeinderatsausschuss vorgestellt hat.

Emmering – Er ist mit den Entwicklungen zum Umweltschutz in seiner Gemeinde zufrieden. Doch es gibt noch viel Arbeit.

Vor allem am Ostanger mit angeschlossener Streuobstwiese und Bienenhaus hat sich 2018 einiges getan. Das im Haushalt eingestellte Budget von 3000 Euro für das Bienenhaus wurde unter anderem für eine neue Eingangstür und diverse Gerätschaften ausgegeben. Die Westseite des Hauses wurde wetterfest gemacht und der Innenbereich an die hygienischen Vorgaben des Landratsamts angepasst.

Die Patenschaften für die 127 verschiedenen Apfelbäume sollen neu vergeben werden. Von den Paten von 2004 habe sich nur einer zurückgemeldet, daher werden die Baumpatenschaften neu verteilt, so Altbauer. Auch Verhaltensregeln für den Kräutergarten sollen aufgestellt werden. „Es kann nicht sein, dass Leute kommen und die Kräuter samt Wurzel büschelweise mitnehmen.“

Brucker Land blüht auf

Emmering wurde außerdem 2018 als Pilotgemeinde für die Aktion „Brucker Land blüht auf“ ausgewählt. Dabei wurden auf einer Fläche von etwa 3400 Quadratmetern 7500 Blumenzwiebeln und Sträucher gepflanzt. „Jetzt müssen wir uns die nächsten drei bis vier Jahre unter Expertenanleitung immer wieder um die bepflanzten Bereiche kümmern“, sagt der Umweltreferent. „Damit dann ein flächendeckender Blumenteppich entstehen kann.“

Die Blühwiesen flossen auch in die Bewertung für die Aktion „Bienenfreundliche Gemeinde“ ein. Dabei wurde untersucht, was die teilnehmenden Kommunen für den Schutz der kleinen Honigsammler tun. Emmering war unter den letzten sechs von anfangs 36 Gemeinden vertreten. Gestern wurden in Landsberg die Gewinner bekannt gegeben. Emmering landete auf dem mit 2000 Euro dotierten zweiten Platz. „Das Geld fließt sofort wieder zurück in den Bienenschutz“, kündigte Altbauer bereits vor der Preisverleihung an.

Energiecoaching

Die Jahre 2017 und 2018 standen im Zeichen des Energiecoachings. Dabei wurden gemeindeeigene Flächen auf ihre Energieeffizienz untersucht und in der Schule das Heizungssystem optimiert. Zusätzlich sollen jetzt sukzessive die Straßenlampen auf die stromsparenden LED-Alternativen umgerüstet werden. „Die sind dann auch so ausgerichtet, dass sie nur die Straßen beleuchten und nicht in die Gärten und Wohnungen der Anwohner strahlen“, erklärt Altbauer.

Einen Ausblick für den Rest des Jahres gab der Umweltreferent auch noch. Er will eine Begehung des Emmeringer Hölzls mit einem Förster machen. Dort soll geklärt werden, wie mit dem starken Efeubewuchs umgegangen werden soll. Außerdem will Altbauer klären, ob die Brombeersträucher an der Emmeringer Leite (südlich der Bahntrasse) ausgedünnt werden sollen. Grund: Neugepflanzte Bäume bekommen durch die Sträucher zu wenig Licht.