Doktorarbeit über die Geheimnisse der Emmeringer Gräber

Von: Ulrike Osman

Bei der Präsentation der Doktorarbeit (v.l.): Bernd Päffgen (Gesellschaft für Archäologie), Ulrike Bergheim (Historischer Verein Fürstenfeldbruck), Tobias Albrecht und Walter Irlinger (Landesamt für Denkmalpflege). © Peter Weber

Ein riesiger Schrank voller Kisten: Tobias Albrecht stand vor einem unglaublichen Berg an Arbeit, als er sich mit den Funden aus dem Emmeringer Gräberfeld zu beschäftigen begann. Zweieinhalb Jahre später hat der Archäologe seine Doktorarbeit über die Fundstücke fertig gestellt – und dabei einige Besonderheiten nachgewiesen.

Emmering – Mit 573 Gräbern und weit über 600 bestatteten Personen gehört das Gräberfeld zu den größten im süddeutschen Raum. Knapp 300 Jahre lang – von der Mitte des 5. Jahrhunderts bis mindestens 725 – beerdigten die Ur-Emmeringer hier ihre Toten. Ein außergewöhnlich langer Zeitraum, wie Albrecht sagt. „Das Gräberfeld wurde fast 100 Jahre länger genutzt als andere.“

Emmering – ein Ort der Wohlhabenden

An den Grabbeigaben, die der 31-jährige Dachauer untersucht hat, wird deutlich, dass in Emmering durchgängig einige höhergestellte Personen gelebt haben müssen. Es fanden sich neben den für die Zeit üblichen Messern und Kämmen außergewöhnliche Stücke, darunter Unikate und Sonderanfertigen.

Aus einem der Frauengräber stammt eine mit Almadin – einer Art Granat – verzierte Kreuzfibel. Dabei handelt es sich um eine Brosche oder Spange zum Zusammenhalten der Kleidung. Das Material sei mit Sicherheit importiert, so Albrecht. Die Trägerin muss demnach einer begüterten Familie angehört haben.

Am häufigsten wurden in den Frauengräbern Perlen gefunden. In einem Fall stieß der Wissenschaftler auf ein Gürtelgehänge mit einer Zierscheibe, auf der ein Mensch mit zwei Tieren abgebildet ist. „Diese Art von Objekt ist bisher einzigartig.“

Grabbeigaben geben Aufschluss darüber, welche Tätigkeit ein Mensch zu Lebzeiten ausgeübt hat. Männer wurden mit Werkzeug oder Waffen beigesetzt, manchmal sogar mit ihren Pferden. Diverse nachweisbare Verletzungen an den Knochen der Toten verraten laut Albrecht, „dass die Waffen nicht nur den sozialen Status anzeigen sollten, sondern auch aktiv genutzt wurden“.

In einem der Männergräber fanden sich Spitze und Griff eines Löffelbohrers. Dem Wissenschaftler ist damit der äußerst seltene Nachweis gelungen, dass im Frühmittelalter in Emmering bereits Holzhandwerk betrieben wurde.

Grabbeigaben zeigen aber auch, ob eine Familie wohlhabend oder eher ärmlich war – sprich, welche ihrer Habseligkeiten sie entbehren konnte. „Was man dem Toten mit ins Grab legte, war ja weg“, so Albrecht.

Speisen als Grabbeigaben

In einigen Fällen gelang es ihm sogar, anhand von Tierknochen und dem Kalk von Eierschalen nachzuweisen, dass den Gräbern Speisen hinzugegeben worden waren. Für diese Praxis gibt es zwei Erklärungen, so der Archäologe. Entweder habe man dem Verstorbenen die Teilnahme am Leichenschmaus ermöglichen wollen oder das Essen sollte als Wegzehrung für die Reise ins Jenseits dienen.

Die Tatsache, dass überhaupt Grabbeigaben gefunden wurden, beweist, dass sich der christliche Glaube zu dieser Zeit noch nicht vollständig durchgesetzt hatte. Erst mit zunehmender Christianisierung wurde es unüblich, Tote mit Speisen oder Gegenständen aus ihrem Leben zu bestatten. Dennoch weisen die Gräber auch Parallelen zur heutigen Zeit auf. Es gab bereits Vorläufer von Familiengräbern sowie Nachbestattungen – sprich, ein- und dieselbe Ruhestätte wurde mehrfach belegt.

Dass die reiche Ausstattung der Emmeringer Gräber mit über 1500 Fundstücken ans Licht geholt wurde, ist zu einem großen Teil dem Historischen Verein Fürstenfeldbruck (HVF) zu verdanken. Von insgesamt sechs Ausgrabungskampagnen zwischen 1990 und 2003 wurde die Hälfte vom Landesamt für Denkmalpflege, die andere vom HVF durchgeführt.

Umso größer ist dort die Freude, dass nun in Gestalt von Albrechts Doktorarbeit die Auswertung vorliegt – und dass die schönsten Stücke in der archäologischen Abteilung des Brucker Museums zu sehen sind.

