Einweihung: Ein großes Fest rund um die Feuerwehr

Festzug am Sonntag: Von der Kirche ging es zum neuen Feuerwehrhaus, vorne weg die Gastgeber, die Feuerwehr Emmering. © Tietz

Die Emmeringer Feuerwehr hat am vergangenen Wochenende ihr neues Feuerwehrhaus plus Fahrzeug mit großem Programm eingeweiht.

Emmering – Zur Feier sind auch befreundete Wehren erschienen – sogar aus Österreich reiste eine Delegation an, um zu gratulieren und sich den modernen Stützpunkt anzuschauen.

Feierlich schlängelte sich der Festzug von der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer zum neuen Feuerwehrhaus. Angeführt von der Emmeringer Blaskapelle folgten neben den Gastgebern, der Feuerwehr Emmering, Wehren aus dem Umland und Emmeringer Vereine. Selbst aus Altaussee in Österreich waren Gratulanten angereist. Sie alle kamen, um die Weihung des neuen Gebäudes und Mehrzweck-Fahrzeugs gebührend zu begehen.

Kinderlöschwand

Den Auftakt machte bereits am Samstag der Tag der Offenen Tür. Neben Führungen durchs Feuerwehrhaus und einer Fahrzeugschau begeisterten die Ehrenamtler ihre Gäste mit einer Kinderlöschwand und der Vorführung einer Fettbrandexplosion. Am Sonntag folgten ein ökumenischer Gottesdienst und die Weihung der neuen Einsatzstätte. Der Kindergarten Regenbogen stellte kleine Szenen aus der Arbeit der Feuerwehr nach: vom Löschen bis zur Rettung einer Katze.

Erste Gespräche 2013

Den Feierlichkeiten war ein langer Planungs- und Bauprozess vorausgegangen. Die ersten Gespräche zum Neubau hatten schon 2013 begonnen, wie Kommandant Robert Klement erzählt. Nach einer sorgfältigen Prüfung kam man zu dem Ergebnis, dass der alte Standort erhalten bleiben sollte. Grund hierfür war die Lage. Schließlich muss die Feuerwehr im Ernstfall alle Orte im Einsatzgebiet in kürzester Zeit erreichen können. Eine Sanierung sei nicht wirtschaftlich gewesen, erklärte Bürgermeister Stefan Floerecke. Also Neubau. Dafür musste die alte Halle geräumt werden, die Feuerwehr in ein Provisorium umziehen. Das war 2019. Der Abriss des alten Hauses nach rund 50 Jahren verzögerte sich, weil Asbest gefunden wurde. Trotzdem gelangen Spatenstich und Grundsteinlegung noch im Jahr 2020. Im Oktober letzten Jahres konnten die Emmeringer dann in die neuen Räumlichkeiten.

Und die können sich sehen lassen. „Die Gebäude und die technische Ausstattung sind jetzt auf dem neuesten Stand“, erklärt der Bürgermeister. Der neue Stützpunkt bietet einen Schulungsraum, einen Jugendraum, Duschen und separate Umkleideräume. Die gab es früher nicht. Die Ehrenamtler mussten sich hinter den Fahrzeugen umziehen.

Fünf Fahrspuren

Die Halle verfügt jetzt über fünf Fahrspuren für die Einsatzfahrzeuge und eine Waschstraße. In der neuen Werkstatt kann die Ausrüstung desinfiziert, Sauerstoffflaschen können befüllt werden. Auch einen Übungsturm hat das neue Haus, etwa für Szenarien wie Schachtrettungen. Obendrein sind im oberen Stockwerk zwei Sozialwohnungen entstanden.

Zusätzlich erhielt die Feuerwehr ein neues Mehrzweck-Fahrzeug. Das Alte war zu klein und habe nicht mehr den Anforderungen entsprochen. Das neue Fahrzeug enthält praktische Gerätschaften: einen Türöffnungssatz und das Halligan-Tool, falls man sich Zugang zu geschlossenen Räumen verschaffen muss, Ausziehleiter, Sichtschutz, Hydrofix (die neue Generation der klassischen Kübelspritze) und alles, was es braucht, um eine Straße zu sperren.

Schlagkräftig

„Nur eine gut ausgerüstete Feuerwehr ist schlagkräftig und nur so können unsere Frauen und Männer der Wehr ihren vollen Einsatz im Notfall bringen“, erklärte Bürgermeister Floerecke die Notwendigkeit der Neuanschaffungen. Der Neubau hat rund 6,5 Millionen Euro, das neue Fahrzeug rund 120 000 Euro gekostet. Wie der Bürgermeister betont, habe aber niemand jemals die Notwendigkeit der Neuanschaffung angezweifelt. Zudem dankte er der Regierung von Oberbayern für einen „erheblichen Investitionszuschuss“.

