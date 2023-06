Promi-Kutscher zeigt seine Zubehör-Sammlung - ein Paradies für Romantiker

Von: Peter Loder

Teilen

Zubehör wie Geschirre, Zügel, Halfter und vieles mehr hat Franz Göttler in Extra-Räumen untergebracht. © Weber

Dass der Emmeringer Franz Göttler mit seinen Kutschen schon viele Prominente gefahren hat, ist bekannt. Dass er aber die Gefährte nebst Zubehör auch sammelt, wissen die wenigsten.

Emmering – Das Tagblatt war bei einer der wenigen Gelegenheiten dabei, bei denen der 61-Jährige seine Schätze zeigte.

Holzrad an Holzrad stehen sie mitten in Emmering in Reih’ und Glied. Doch kaum einer hat die mehr als 20 Kutschen-Oldtimer, die sorgfältig gepflegt, geölt und jederzeit einsatzbereit in den Hinterhofgaragen untergebracht sind, schon mal in voller Pracht zu sehen bekommen. Für knapp 20 extra mit dem Bus angereiste Hufschmiede, Rossfreunde und Landwirte aus dem bayerischen Oberland zwischen Holzkirchen und Bad Tölz hat Franz Göttler nun eine Ausnahme gemacht und die Türen seines inoffiziellen Kutschenmuseums geöffnet.

Prachtkutsche für Promis auf der Wiesn

Es sind keine motorisierten PS-Raritäten, die der 61-jährige Ur-Emmeringer auf dem Anwesen seines Geburtshauses an der Dachauer Straße geparkt hat, sondern ebenso historisch alte wie relativ neu angefertigte, von lebendigen Pferdestärken angetriebene Karossen, Fiaker und Droschken. Darunter diejenige Prachtkutsche, mit der Franz Göttler seit vier Jahrzehnten die Münchner Oberbürgermeister zum O’zapfn aufs Oktoberfest oder beim Trachtenzug chauffiert.

Der letzte Weg der Zirkuskönigin

Viel häufiger sitzt er aber auf dem Kutschbock des weißen Schiffslandauers, um im schmucken Frack samt Zylinder Hochzeitspaare ins Glück zu fahren. Oder die Honoratioren bei Festzügen, wie bald am 9. Juli wieder beim Willibaldritt in Jesenwang. Aber auch auf traurige Anlässe ist Göttler eingerichtet: In seiner gläsernen Leichenkutsche wurden schon einige Prominente wie Zirkuskönigin Christel Sembach-Krone zur letzten Ruhestätte gebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Den standesgemäß in Janker und Lederhose (samt Hirschfänger) sowie mit Bierträgern angereisten Rossfreunden aus dem Oberland verschlägt es angesichts der Emmeringer Wagenpracht fast die Sprache. „Wahnsinn, wos do stäädt“, schwärmt Rasso Babel auf gutboarisch. Der Hufschmied aus Waakirchen und Vorsitzende des dortigen Pferdefreunde-Vereins ist begeistert: „Eine echte Seltenheit, so viele Oldtimer-Kutschen an einem Ort zu sehen.“

Expertenurteil: tipptop gepflegt

Das Sortiment reicht von einer original gelben Postkutsche aus dem 18. Jahrhundert über einen Pferde-Omnibus aus Holland bis zu einem Gasslschlitten, der im Bauernhofmuseum am Jexhof aussortiert und von Brucks Ex-OB Sepp Kellerer für Göttler gerettet wurde. Die Qualität der Oldies sei enorm, sagt Babel: „Tipptop gepflegt.“

Liebhaber zahlen fünfstellige Summen

Das gilt auch für das in Extraräumen untergebrachte Pferdegeschirr wie Zügel, Halfter, Brustblatt und Halsriemen. Für Franz Göttler, den gelernten Karosseriebauer, sind Kutschen eine Leidenschaft wie für andere das Sammeln von Briefmarken oder Münzen. Die Gefährte, die heutzutage fast nur noch in Polen angefertigt werden, sind aber auch eine Wertanlage, für die Gespann-Liebhaber weltweit nicht selten hohe fünfstellige Beträge hinblättern, wie Rasso Babel erklärt. Die Preisspanne bei Kutschen sei vergleichbar mit der von Autos, wenn ein Opel Kadett oder ein Mercedes Benz 300 auf dem Raritätenmarkt gehandelt werden.

Seine Rösser hat Göttler im hauseigenen Reitstall am Ortsrand geparkt. Um die lebendigen Pferdestärken zu bändigen, wird viel Erfahrung benötigt. Der 61-Jährige, dessen erwachsene Kinder Steffi und Andreas im elterlichen Betrieb mitarbeiten, hält die Zügel bei den vierbeinigen Kalt- und Warmblütern fest in der Hand, kennt die Charaktereigenschaften jedes einzelnen Pferdes und weiß, an welcher Stelle es eingespannt werden kann.

Bus statt Postkutsche

Den Umgang mit den Tieren muss sich Rasso Babel nicht näher erläutern lassen. Stattdessen erklärt der Hufschmied sein Kutschen-Hobby: „Wer ein Ross hat, muss einen Vogel haben“, sagt er, schmunzelt und setzt sich in den modernen Bus, der ihn zurück ins 77 Kilometer entfernte Waakirchen bringt. Viel lieber hätte er die gelbe Postkutsche genommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.