30 Minuten unter Wasser: Mann stirbt beim Baden im Emmeringer See

Taucher und ein Helikopter kamen am Emmeringer See zum Einsatz, um einen Ertrunken zu retten.

20 Retter kämpfen um sein Leben

von Tom Eldersch

20 Mitglieder der Wasserwacht, Taucher und ein Helikopter kamen am Sonntagnachmittag in Emmering zum Einsatz. Im See ging ein 28-Jähriger unter.