Bioladen bekommt ein Café

Erst wurde bekannt, dass der Amperpark bald seine Tore für immer schließt. Dann machte das Traditionsgasthaus Grätz dicht.

Emmering - Die Gastroszene in Emmering litt schon vor dem Coronavirus unter Schwund. Jetzt gab der Gemeinderat aber grünes Licht für ein neues Café. Mitten im Ort, an der Estinger Straße, soll es entstehen. Die Betreiber des Eberlhof-Hofladens hatten einen Bauantrag sowie den Antrag einer Nutzungsänderung an die Gemeinde gestellt. Im Bereich der Verkaufsfläche wird es zukünftig ein Stehcafé geben.

In einem separaten Raum sollen die Besucher sitzen können. Robert Bauer (FDP) sagte sichtlich erfreut: „So eine Einrichtung hat in Emmering gefehlt.“ Auch für die Bewohner des Seniorenheims auf der anderen Straßenseite sollte das Café fußläufig gut zu erreichen sein. Wann die Umbauarbeiten abgeschlossen sind beziehungsweise wann aufgrund der Coronapandemie an eine Öffnung zu denken ist, ist noch unklar. Der Gemeinderat stimmte einheitlich für die Anträge.