Einige Projekte hängen in der Warteschleife

Von: Tobias Gehre

Teilen

Das Rathaus in Emmering. © Archiv

In Emmering stehen in den nächsten Jahren große Projekte an. Schon jetzt ist klar: Vieles wird teurer, einiges muss nach hinten geschoben werden. Die Verwaltung arbeitet bereits an ihrer Belastungsgrenze.

Emmering – Die Neugestaltung der Hauptstraße, die Sanierung des Wasserwerks, eine Unterführung unter der Bahn, die Erweiterung der Kinderbetreuung und zahlreiche andere Projekte: Emmering hat viel vor. Doch alles auf einmal ist nicht zu stemmen. „Wir müssen über eine Priorisierung und einen Zeitplan diskutieren“, sagte Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) im Gemeinderat. Aufschieben könne man dies nicht. Denn um Mittel aus der Städtebauförderung zu bekommen, muss der Antrag bei der Regierung von Oberbayern bis Anfang Dezember eingereicht werden.

Erst die Pflichtaufgaben

Der Rathauschef machte klar: Zuerst müssen die Pflichtaufgaben dran kommen – etwa die Erneuerung des gemeindlichen Wasserwerks oder die Erweiterung der Kinderbetreuung. Gemeinsam mit der Verwaltung hatte Floerecke eine Priorisierung und einen Zeitplan erstellt. Doch damit waren Teile des Gemeinderats gar nicht einverstanden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Größter Streitpunkt war die Umgestaltung der Hauptstraße. Dort sollen unter anderem attraktive Fußgänger- und Freiflächen vor den Geschäften entstehen. Geplant ist zudem, Radabstellplätze zu schaffen und die Parkplätze anders anzuordnen. Der Vorschlag der Verwaltung, erst 2027 mit dem Projekt zu beginnen, kam bei einigen Ratsmitgliedern gar nicht gut an. Fritz Cording (FW) plädierte dafür, mit der Hauptstraße früher zu beginnen – nämlich bereits 2025. Cording konnte sich auch einen kleinen Seitenhieb auf den Bürgermeister nicht verkneifen, dem er bei der Wahl 2020 unterlegen war. „Ich möchte das nicht ihrem Nachfolger überlassen“, sagte Cording. Er beantragte, 2025 mit der Hauptstraße zu beginnen.

Viel Arbeit

„Das wird nicht umzusetzen sein“, entgegnete Floerecke. Es gehe gar nicht allein ums Geld. Große Projekte bedeuteten auch viel Arbeit für die Verwaltung im Rathaus. Bereits jetzt seien einige Mitarbeiter überlastet. Auch externe Unterstützung, wie sie Cording vorgeschlagen hatte, sei kein Allheilmittel.

Herbert Groß (Grüne) kritisierte das nach seiner Meinung mutlose Vorgehen des Bürgermeisters. „Wir tun immer so, als ob nichts ginge“, so Groß. Seit Jahren werde über die Leistungsfähigkeit der Verwaltung debattiert. Groß ist sicher: „Die Gemeinde kann mehr.“ Er forderte, den Umbau der Hauptstraße auf das Jahr 2023 vorzuziehen.

Dieser Vorstoß fand allerdings keine Mehrheit. Angenommen wurde hingegen der Antrag von Fritz Cording. Der Umbau der Hauptstraße soll 2025 in Angriff genommen werden. Der Zeitplan für die anderen Projekte (Kasten) wurde vom Gremium wie vorgeschlagen angenommen.

Der Zeitplan

Manche Projekte sollen nächstes Jahr starten, bei anderen müssen sich die Emmeringer noch gedulden. Bereits 2023 soll der Umbau der Estinger Straße in Angriff genommen werden. Auch der Parkplatz am Rathaus, der Friedhof, das Wasserwerk sowie die Unterführung unter der Bahn im Gewerbegebiet sollen angegangen werden.



Die Erweiterung der Kinderbetreuung ist 2024 geplant. Ein Jahr später ist die Grünfläche am Sportpark an der Reihe. Bis 2028 müssen die Emmeringer auf die Überarbeitung der Kreuzung Bachwörth/Amperstraße, der ehemaligen TVE-Fläche, des alten Dorfkerns, der Fuß- und Radwegverbindung Estinger-, Amper- und Hauptstraße, des Biergartens mit Amperufer und des Kreisverkehrs Estinger/Dachauer Straße warten. tog

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.