Betrunken am Steuer - Auto überschlägt sich

Alkohol und Straßenverkehr vertragen sich nicht. Das stellten am Samstag zwei Autofahrer in Emmering unter Beweis.

Emmering – Zunächst schätzte gegen 17.20 Uhr ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger seine Geschwindigkeit in der Hartstraße falsch ein. Er kam in der engen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und prallte mit seinem Audis in die Fahrertüre eines entgegenkommenden Hyundai einer 60-jährigen Altenpflegerin. Ein Atemalkoholtest beim Verursacher ergab einen Wert von knapp zwei Promille, was ihm eine Blutentnahme bescherte.

Glück im Unglück hatte dann gegen 22.30 Uhr ein 57-jähriger Emmeringer. Er war mit über einem Promille in der Roggensteiner Straße unterwegs und mit seinem VW zunächst gegen ein geparktes Auto, das massiv beschädigte wurde. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich sein Fahrzeug und blieb schließlich stark beschädigt auf der Seite liegen. Trotz des erheblichen Sachschadens blieben der 57-Jährige sowie sein 26-jähriger Beifahrer unverletzt.

Am Bahnhof Gröbenzell haben Jugendliche randaliert.

