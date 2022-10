Emmering feiert Metzgerei-Eröffnung - und gleich herrscht reger Andrang

Von: Peter Loder

Darauf habe ich mich seit Wochen gefreut. Susanne Kraut, die Enkelin der Gründerfamilie Fuchsbichler, gönnte sich am Eröffnungstag eine Leberkässemmel. © Weber

Ein Supermarkt und eine Poststelle in der Ortsmitte von Emmering fehlen zwar immer noch, doch nun ist zumindest die acht Jahre dauernde fleisch- und wurstlose Zeit vorbei: Ein Metzger hat am Donnerstag eröffnet.

Emmering – Adrian Klobeck (28) hat die Geschäfts- und Produktionsräume der einstigen Metzgerei Fuchsbichler an der Hauptstraße gepachtet. Er ist Juniorchef einer in Weilheim und am Münchner Viktualienmarkt schon jahrzehntelang ansässigen Fleischer-Dynastie.

Gleich reger Andrang

Gleich nach der Eröffnung am Donnerstagmorgen herrschte reger Andrang. Als erste Kunden ließen sich Bürgermeister Stefan Floerecke und Susanne Kraut bedienen. Während der Rathauschef von einem „wunderbaren Tag für Emmering“, einem „ganz besonderen Eröffnungsevent“ und einer „unfassbaren Freude“ sprach, biss die Enkelin der Gründerfamilie Fuchsbichler herzhaft in eine heiße Leberkässemmel. „Darauf habe ich mich seit Wochen gefreut“, sagte Susanne Kraut strahlend – konnte sich ein paar Tränen aber nicht verkneifen. Schließlich war sie in dem Haus aufgewachsen, in dem ihre Eltern Helmi und Günther Nagl bis vor acht Jahren den Laden selbst geführt und gewohnt hatten.

Seit einem Monat lebt das Ehepaar in Fürstenfeldbruck. Helmi und Günther Nagl schauten aber zur Eröffnung bei Musik und einer Schmankerl-Happy-Hour in den Mittagsstunden mal beim Nachfolger vorbei, die auch am Samstag (11 bis 13 Uhr) wieder stattfindet.

Anderswo schließen Metzger reihenweise

Adrian Klobeck und seine in Köln geborene Partnerin Raffaella Luca haben das Geschäft gepachtet und neu belebt. Während anderswo Metzgereien reihenweise schließen und die gesamtwirtschaftliche Lage angespannt ist, wagt das Paar eine Neueröffnung in einem Ort, in dem es bis Mitte des vorigen Jahrhunderts zeitweise bis zu drei Metzgereien gab. Seine Lebensgefährtin mit italienischen Wurzeln sei von einer in Emmering lebenden Bekannten auf das leer stehende Geschäftshaus aufmerksam gemacht worden, sagt der expansionsfreudige Juniorchef.

Der 28-Jährige setzt als Metzgermeister und gelernter Betriebswirt eine seit vier Generationen bestehende Familientradition fort. Diese hatte 1929 sein Urgroßvater in Niederbayern begonnen. Auch am Münchner Viktualienmarkt wurde man später zur festen Größe.

Emmering als Hauptort der Produktion

Das Stammhaus befindet sich zwar seit dem Jahr 1972 in Weilheim, doch künftig soll Emmering eine gewichtige Rolle spielen: Adrian Klobeck will die Hauptstraße zum Hauptproduktionsort machen. „Aber alles mit der Zeit“, beschwichtigt der Landmetzger, der die weiterhin in Garmisch-Partenkirchen geschlachteten Nutztiere von Bauernhöfen aus Ebersberg und Starnberg bezieht.

Allein in Emmering kümmert sich ein 16-köpfiges Personal um Verkauf und Rohwurst-Produktion. Im Obergeschoss, dort, wo einst die Nagls wohnten, richtet Klobeck nun seine Büroräume ein. Im hinteren Teil des Gebäudes werden die Fleisch- und Wurstwaren verarbeitet.

„Die Mitarbeitersuche war eines der größten Probleme“, gesteht Klobeck, der die meisten seiner neuen Angestellten aber trotzdem im Landkreis gefunden hat. „Mit dem Personal steht und fällt der Betrieb.“ Neben dem Vorort-Verkauf, der wegen günstiger Parkmöglichkeiten auch Kunden aus Fürstenfeldbruck anlocken soll, und dem Online-Handel strebt Klobeck auch die Belieferung der regionalen Gastronomie an.

