Feuerwehrhaus-Ampel bleibt an ihrem Ort

Teilen

Das neue Feuerwehrhaus ist fast fertig – und die Ampel bleibt an ihrer bisherigen Position stehen, wurde nun nach langen Diskussionen festgelegt. © Kürzl

Emmerings mittlerweile berühmteste Ampel bleibt an ihrem bisherigen Standort beim Feuerwehrhaus stehen. Für eine Veränderung fand sich im Gemeinderat keine Mehrheit.

Emmering – Das Dauerthema stand am Mittwochabend nochmals auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Denn die Ampelfrage – wo also die Ampel künftig platziert sein soll – war noch wie vor offen. Am Ende der Diskussion ließ eine Stimmengleichheit wie vor einer Woche im Ausschuss für gemeindliche Bauvorhaben eine Ampel-Verlegung scheitern. Die CSU hatte für die Verlegung gestimmt, Grüne und Freien Wählen dagegen.

Einzug im September

Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) kündigte an, noch in dieser Woche formal anzuordnen, dass im Bereich der Ampel vor dem Feuerwehrhaus nichts mehr verändert werden soll. „Um den Einzugstermin nicht zu gefährden.“ Mitte September sollen Emmering Feuerwehrleute ihr neues Zuhause beziehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zu Beginn der Diskussion hatte sich Floerecke noch einmal für die Verlegung ausgesprochen. Das erhöhe die Sicherheit: „Wir machen die Phase des Ausrückens bei einem Einsatz für alle Beteiligten deutlich sicherer.“ Manfred Haberer (CSU) ergänzte, dass bei den zahllosen Vor-Ort-Terminen in den vergangenen zwei Jahren sich unter anderem die Polizei für eine Verlegung ausgesprochen hatte.

Unterschiedliche Ansichten

Für den Verbleib der Ampel hatte sich Ulrike Saatze (Grüne) starkgemacht. Ein Gefährdungspotenzial konnte sie bei Einsätzen der Feuerwehr nicht ausmachen. Zumal die Feuerwehr ihren Beobachtungen nach in mindestens 50 Prozent der Einsatzfälle über die öffentliche Straße ausrücke.

Unterschiedliche Wahrnehmungen hatten Ulrike Saatze und Stefan Floerecke von Gesprächen mit den Feuerwehr-Kommandanten mitgebracht. Der Bürgermeister erklärte, ihm gegenüber hätte man sich für eine Verlegung ausgesprochen. Dem entgegnete Saatze: „Dann muss ich wohl mit anderen Kommandanten gesprochen haben.“

Allerdings scheint es unter den Mitgliedern der Emmeringer Feuerwehr kein einheitliches Meinungsbild zu geben. Floerecke berichtete nämlich, dass es innerhalb der Wehr bezüglich des Ampel-Standortes durchaus Diskussionen gebe. (Hans Kürzl)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.