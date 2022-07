Bestatter am Friedhof künftig frei wählbar

Von: Tobias Gehre

Angehörige von Verstorbenen, die auf dem Emmeringer Friedhof beigesetzt werden sollen, können den Bestattungsdienstleister künftig frei wählen.

Emmering – Das hat der Hauptausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bisher gab es eine Vereinbarung mit einem Germeringer Unternehmen. Nur dieses durfte die sogenannten hoheitlichen Tätigkeiten auf dem Friedhof erledigen. Die Vereinbarung ist jetzt allerdings ausgelaufen.

Die Festlegung auf einen Bestatter sei in der Vergangenheit immer wieder auf Unverständnis bei den Angehörigen gestoßen. Zudem habe dieser Umstand die Trauernden häufig zusätzlich belastet, erklärt die Verwaltung. Deshalb hat sich die Gemeinde bei anderen Kommunen umgesehen.

Eichenau und Jesenwang etwa würden ihre Grabstätten als sogenannte freie Friedhöfe ausweisen. Die Hinterbliebenen können dadurch den Bestatter frei wählen. So könnten sie vom Sterbefall bis zur Bestattung von einem Unternehmen begleitet und betreut werden. Erfahrungen aus den beiden Gemeinden mit dem neuen Modell seien durchweg positiv, heiß es in Emmering.

Im Hauptausschuss, wo über die Wahl des Bestattungsunternehmens diskutiert wurde, wurde der Vorschlag durchweg positiv aufgenommen. Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) freute sich, dass Trauernde in ihrer schwierigen Situation so nicht noch zusätzlich belastet würden. Auch Werner Öl (CSU) begrüßte den Schritt. In der Vergangenheit sei nicht immer alles glatt gelaufen. Und auch Herbert Groß (Grüne) lobte die Entscheidung. „Ich kann das nur begrüßen.“

