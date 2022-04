Durchgangsverkehr bleibt ein Dauerproblem

Von: Tobias Gehre

Viele Plätze frei: Nur rund 50 Emmeringer waren zur Bürgerversammlung in die Amperhalle gekommen. © Tobias gehre

Zu viel Verkehr, der durch den Ort rollt, die Badeinsel im See, Straßenreinigung und Emmering als Energieproduzent: Bei der Bürgerversammlung kamen die unterschiedlichsten Themen zur Sprache.

Emmering – Die Gemeinde will sich der Probleme annehmen. Doch die Mittel – gerade für freiwillige Leistungen – sind knapp. Und bei so mancher Herausforderung sind der Gemeinde die Hände gebunden.

Das gilt vor allem für das Thema Verkehr, das ein Bürger angesprochen hatte. „Wir haben viel Verkehr in Emmering – und er wird nicht weniger werden“, sagte Rathauschef Stefan Floerecke. Emmering sei eine „Haupt-Durchfahrts-Gemeinde“. Viel dagegen machen könne die Kommune nicht. So erlaube etwa die Straßenverkehrsordnung nicht, auf allen Straßen Tempo 30 anzuordnen. Floerecke kündigte jedoch an, Emmering für Durchgangsverkehr unattraktiver gestalten zu wollen. Auch die geplante Südwestumfahrung von Olching werde Emmering entlasten. Dass sich die Zahl der Autos in den kommenden Jahren verringert, glaubt der Bürgermeister nicht: „Wir werden kein Fahrzeug weniger haben in Emmering.“

See notgedrungen weiter ohne Badeinsel

Eine im Vorfeld der Veranstaltung eingereichte Anfrage bezog sich auf das Thema Straßenreinigung. Ob die von Erfolg gekrönt ist, hänge maßgeblich von den Bürgern selbst ab, erklärte Floerecke. Einmal habe man ohne Ankündigung kehren lassen. Die Folge: Es waren zu viele Autos am Straßenrand geparkt, gut gereinigt werden konnte nicht. Beim zweiten Versuch habe man die Bürger vorab über die Reinigung informiert. Das Resultat: Auch an diesem Termin standen die Autos an den Straßen.

Energieberatung

Weiteres Thema war die Energieberatung. Ein Unternehmer schlug vor, eine solche – analog zur Rentenberatung – im Rathaus einzurichten. Damit wird sich demnächst der Gemeinderat beschäftigen.

Zur Sprache kam auch die Badeinsel im See. Die wird wohl nicht mehr kommen, erläuterte der Bürgermeister. Juristisch gesehen könne der See durch die Insel zur Badeanstalt werden. Eine solche müsste die Gemeinde überwachen. Passierten Unfälle, wäre die Kommune haftbar.

In seinem Überblick über die Lage der Gemeinde ging Floerecke auch auf die Finanzen ein. Momentan stehe man gut da. Doch das werde sich ändern. Bis 2031 stehen Projekte im Wert von gut 40 Millionen Euro an. Floereckes Fazit: „Wir müssen den Gürtel enger stellen.“

