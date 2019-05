Mann (22) schießt Bruder in den Kopf - aus Versehen

Zwei Brüder alberten in Emmering miteinander herum, bis einer eine Luftdruckwaffe in die Hand nahm und abdrückte. Er hielt sie für unbrauchbar - ein Irrtum.

Emmering - Der Samstagnachmittag wäre für zwei Brüder in Emmering beinahe in einer Katastrophe geendet. Ein 20-Jähriger alberte zusammen mit seinem 22-jährigen Bruder in seinem Zimmer herum. Der 22-Jährige nahm zum Spaß eine Luftdruckpistole und drückte ab. Er war der Meinung, dass die Waffe unbrauchbar war und zielte deshalb auf seinen Bruder. Es löste sich ein Schuss und der 20-Jährige wurde am Kopf getroffen. Weshalb der 22-Jährige davon ausging, dass die Pistole nicht funktioniere, ist derzeit noch unklar.

Emmering: Bruder in den Kopf geschossen - Projektil unter Kopfhaut

Fakt ist: Der Bruder hatte Riesenglück, die Sache hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Das Projektil steckte anschließend unter der Kopfhaut. Wäre es tiefer eingeschlagen, hätte es zu Schädelverletzungen kommen können. Der 20-Jährige wurde im Krankenhaus erstversorgt.

Nach Schuss in Kopf: Polizei findet in Emmering weitere Waffen

Durch die eingesetzten Fürstenfeldbrucker Polizeibeamten konnten noch diverse weitere Waffen bei dem 22-Jährigen aufgefunden werden, die er jedoch bereitwillig an die Beamten herausgab, nachdem ihm klar geworden war, wie viel Glück sein Bruder an dem Tag hatte. Laut Polizei war zumindest für die Pistole, die er gegen seinen Bruder eingesetzt hatte, keine Erlaubnis notwendig.

Den 22-jährigen erwarten nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz.

