Schwarzbau bleibt 30 Jahre unentdeckt - jetzt kommt Trick durch Zufall ans Licht

Von: Tobias Gehre

Das Haus hat vier Vollgeschosse. Erlaubt wären nur drei gewesen. © Weber

Mehrere Jahrzehnte blieb ein Schwarzbau in Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) unentdeckt. Das Gebäude hat ein Stockwerk mehr, als erlaubt. Eine Erklärung dafür, hat die Gemeinde nicht.

Emmering – Wenn gebaut wird, schauen die Behörden in der Regel ganz genau hin. In Emmering ist allerdings über Jahrzehnte niemandem aufgefallen, dass ein Gewerbegebäude ein Stockwerk mehr hat als erlaubt. Jetzt kam der Trick ans Licht. Und das Haus hat plötzlich ganz offiziell ein Geschoss mehr.

Schwarzbau bleibt Jahrzehnte unentdeckt - Durch Umbau kommt Trick ans Licht

Die Bagger rückten irgendwann Anfang der 1990er Jahre an. Schnell hatten sie sich in den Hang der Emmeringer Leite gefressen. Arbeiter stampften einen dreigeschossigen Gewerbebau aus dem Boden. Den Auftrag gab das Aluminium-Schmelzwerk, das seit den 1950er Jahren am Rande von Emmering das begehrte Leichtmetall herstellte. Das Unternehmen wollte dort eine Kantine sowie Wohnungen für den Werkschutz unterbringen. Wenig später ging die Firma pleite.

Landkreis Fürstenfeldbruck: Firma erwirbt Schwarzbau

Gut 30 Jahre nach seinem Bau steht das Gebäude wieder auf der Tagesordnung der Gemeinde. Mittlerweile gehört es einer Baufirma, die dort ihre Mitarbeiter für Baustellen in München und Umgebung unterbringen will. Für den Umbau stellte das Unternehmen einen Bauantrag. Doch mit einem hat die Firma wohl bestimmt nicht gerechnet: Sie hat, genau genommen, einen Schwarzbau erworben. Anstatt der im Bebauungsplan festgelegten drei Vollgeschosse hat das Gebäude nämlich vier vollwertige Stockwerke.

Schwarzbau bleibt unentdeckt: Gemeinde ohne Erklärung - aber mit Vermutung

Wie das passieren konnte, dafür hat auch Markus Pree, Geschäftsleiter der Gemeinde, keine Erklärung – aber eine Vermutung. Insgesamt hat das Gebäude nämlich fünf Stockwerke. Zwei davon sind in den offiziellen Plänen als Keller ausgewiesen, drei als Vollgeschosse. Das Gebäude steht allerdings am Hang der Emmeringer Leite. Pree vermutet, dass Teile des Hangs nachträglich abgegraben worden sind, so dass ein zusätzliches volles Geschoss entstanden ist. Das war aber lange vor seiner Zeit im Rathaus.

Beanstandet worden ist dieser Trick in all den Jahren seither nicht. Und er wird es wohl auch nicht mehr. Denn das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde sieht in dem Bau, wie er jetzt dasteht, kein Problem. Der Antrag für die Arbeiterunterkunft sei grundsätzlich genehmigungsfähig.

Unentdeckter Schwarzbau: Landratsamt sieht keine Probleme

Dafür nennt das Amt in einem Schreiben an die Gemeinde mehrere Gründe: Die Abgrabung lasse sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen. Eine nachträgliche Auffüllung sei unter anderem wegen des Erddrucks und der Abdichtung gegen Nässe mit erheblichem Aufwand verbunden. Aus Sicht des Landratsamtes ist zudem ein gewisser Vertrauensschutz für den jetzigen Eigentümer entstanden, weil das Gebäude nie beanstandet wurde.

Außerdem könne das Haus wegen der örtlichen Gegebenheiten und seiner „Einzigartigkeit“ keinen Präzedenzfall auslösen. Warum das zusätzliche Stockwerk über all die Jahre niemandem aufgefallen ist, weiß man im Landratsamt nicht.

Markus Pree hält die Vorgehensweise für vertretbar. „Es ist eine pragmatische Lösung, mit der wir gut leben können“, sagt der Geschäftsleiter im Rathaus. Und sie sei fair für die jetzigen Eigentümer des Gebäudes, die ja keinen Fehler gemacht hätten.

