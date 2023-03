Männer prügeln sich erst am Emmeringer See - und dann in Flüchtlingsunterkunft

Von: Kathrin Böhmer

Die Brucker Polizei musste wegen einer Gruppe Streithähne am Dienstagabend gleich zweimal ausrücken. © Symbolfoto / Daniel Karmann

Ziemlich streitlustig war eine Gruppe Asylbewerber aus Fürstenfeldbruck. Zunächst sorgte sie für einen Polizeieinsatz wegen einer Schlägerei am Emmeringer See, dann ging es in der Flüchtlingsunterkunft weiter.

Emmering/Fürstenfeldbruck - Am Dienstagabend ging ein Notruf bei der Polizei ein, dass sich am Emmeringer See sechs Personen schlagen würden. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren daraufhin los, trafen direkt vor Ort aber niemanden mehr an. Das berichtet die Brucker Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten machten sich also in der direkten Umgebung auf die Suche. Unweit des Sees trafen sie schließlich die sechs Personen an. Es handelt sich dabei um Asylsuchende im Alter von 19 bis 31 Jahren. Wie sich herausstellte, hatten sich zwei der sechs Personen tatsächlich geprügelt. Schwerer verletzt wurde dabei aber niemand. Es blieb lediglich bei Schürfwunden. Unbeteiligte Personen waren laut Polizei nicht in die Auseinandersetzung involviert. Die Brucker Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

Damit war der Abend für die Streithähne aber noch nicht gelaufen. Gegen 19.30 Uhr rief der Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft an der Von-Gravenreuth-Straße in Fürstenfeldbruck die Polizei. Hintergrund war eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Bewohnern der Unterkunft.

Die Beamten fanden bald heraus, dass wieder ein Teil der Gruppe vom Emmeringer See involviert war, nämlich vier der sechs Personen. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen gingen drei Asylbewerber auf den vierten los. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und trug Hämatome und Schürfwunden davon. Einer der drei Angreifer verletzte sich selbst und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die PI Fürstenfeldbruck hat auch hier Ermittlungen, u. a. wegen gefährlicher Köperverletzungen, eingeleitet.