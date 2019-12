Der Bagger aus der Spraydose

Die Arbeit von Melander Holzapfel war schon am Münchner Olympiaturm zu sehen – und jetzt auch in Emmering. Der professionelle Graffiti-Sprayer verschönert Häuserfassaden mit seinen Bildern.

Emmering – Schmiererei, Verschandelung oder Schandfleck sind die Worte die häufig fallen, wenn es um Graffitis geht. Dass die gesprayten Wandbilder aber auch kreativ, handwerklich ausgefeilt und aufwertend sein können, wird dabei oft außer Acht gelassen. Ein Mann der mit dem Sprayen sogar Geld verdient ist Melander „Lando“ Holzapfel.

Der 45-jährige Gilchinger betreibt in Puchheim das Ein-Mann-Unternehmen „Funky Fresh“. Er sprayt bereits seit den späten 1980-Jahren und hat auch auf teilweise nicht ganz legalem Wege sein Handwerk perfektioniert. Jetzt hat er mit seinem langjährigen Freund und Kollegen Christian „CisCis“ Böck (46) – der eigentlich als DJ arbeitet – den Neubau der Firma Weiher in Emmering verschönert. Das Gebäude des Kanalbau-Unternehmens ziert jetzt ein zwei Stockwerke hoher, gelber Bagger und ein täuschend echter Stapel grüner Wasserrohre.

Von der Idee bis zur Umsetzung dauert es nicht lange

Meist vergehen zwischen der Konzeptionierung bis zur Umsetzung nur fünf Tage, erklärt Holzapfel. Das liegt vor allem auch daran, dass sich auf dem Graffiti-Zubehör-Markt in den vergangenen Jahren viel getan hat. „Man kann die Spraydosen die wir benutzen, nicht mit denen aus dem Baumarkt vergleichen“, sagt der 45-Jährige. Die Farbe trockne innerhalb von zwei Minuten und die Qualität sei so gut, dass er sogar mit gelber Farbe deckend auf Schwarz malen kann.

Wer die Fassade seines Hauses mit einem Graffiti verzieren will, wie die Firma in Emmering, der muss mit etwa fünf- bis zehntausend Euro rechnen. Holzapfel hatte aber schon Aufträge, die 30 000 Euro einbrachten. Und trotz der enormen Größe der Bilder setzt der Graffiti-Künstler immer noch zu 80 Prozent auf die Spraydose. „Wobei wir größere Flächen auch streichen und dann mit den Dosen nacharbeiten.“

Viel Unterstützung aus der Münchner Szene

Alles alleine stemmen kann der 45-Jährige dann aber doch nicht. „Ich habe inzwischen eine großes Netzwerk an talentierten Sprayern.“ Er habe Glück in der Nähe von München zu sein, denn neben Paris und Amsterdam habe sich hier eine große Szene entwickelt. Die Stadt habe früh den Wert von professionellen Graffitis erkannt, so Holzapfel.

Deshalb macht sich der Gilchinger auch keine Sorgen um die Zukunft. Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck seien ebenfalls schon auf ihn zugekommen. Dort überlege man, ob der 45-Jährige nicht die Trafohäuschen verschönern könnte. „Ich denke früher oder später werden wir die traditionelle Lüftlmalerei ablösen“, sagt Holzapfel selbstsicher.

Weitere Nachrichten aus Emmering gibt es hier.