Großaufgebot eilt ins Tonwerk - Brand aber schnell gelöscht

Von: Thomas Steinhardt

Das Feuer griff auf die Fassade über. © Feuerwehr Emmering

Im Tonwerk in Emmering ist es am Donnerstag in der Früh zu einem Brand gekommen.

Emmering - Ein Großaufgebot der Feuerwehr machte sich auf den Weg. Alarmiert worden war eine Explosion. Vor Ort stellte sich die Lage dann aber völlig anders dar. Eine Kiste, in der Auflagen für Gartenmöbel gelagert waren, brannte. Die Flammen hatten allerdings bereits auf die Fassade eines Hauses übergegriffen.

Das Dach schmolz in der Hitze des Feuers. Um den Brand zu löschen, reichte kleines Gerät aus, wie die Feuerwehr Emmering berichtete. Grund für den Brand war wohl Glut aus einem Holzofen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Alarmiert worden waren die Feuerwehren aus Emmering, Gernlinden, Bruck, Germering, Eichenau und das Brucker THW. Laut Rotem Kreuz wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie konnten vor Ort versorgt werden.

