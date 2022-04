Besorgter Blick auf künftige Finanzen

Von: Tobias Gehre

Die Energiepreise schnellen aufgrund des des Krieges in der Ukraine europaweit in die Höhe. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Trotz Corona und Ukraine-Krieg steht Emmering finanziell gut da, noch. Die Kommune ist schuldenfrei und kann auf Rücklagen in Höhe von knapp 9,3 Millionen Euro zurückgreifen. Doch das wird sich wohl ändern. In den nächsten Jahren stehen große Investitionen an.

Emmering – Wie die Finanzverwaltung im Rahmen der Haushaltsberatungen im Gemeinderat erläuterte, spülte vor allem die Gewerbesteuer unerwartet viel Geld in die Gemeindekasse. Aus den Jahren 2017 bis 2019 habe es Nachzahlungen in siebenstelliger Höhe gegeben. Dabei handle es sich zwar um einen einmaligen Effekt. Dieser sei jedoch genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen.

Die sprudelnden Steuern hätten aber auch eine Kehrseite. Diese würden zu einem „Knick“ bei den Schlüsselzuweisungen führen, die Kommunen vom Freistaat erhalten. Unterm Strich würden sich die Einnahmen der Gemeinde dadurch nicht vermehren. Die Finanzverwaltung wiederholte ihre Forderung aus dem vergangenen Jahr: „Eine solide, durchaus mutige und dennoch vorsichtige Haushaltsführung ist wohl das beste Mittel der Wahl für die nächsten fünf bis zehn Jahre.“

Nach Schätzung der Kämmerei spült die Einkommensteuer dieses Jahr rund 5,3 Millionen Euro in die Kasse. Bei der Gewerbesteuer sind es etwa 2,7 Millionen Euro. Eine Million soll durch Schlüsselzuweisungen hereinkommen.

Auf der Ausgabenseite schlägt vor allem die Kreisumlage mit rund 3,8 Millionen Euro zu Buche. Diese muss die Gemeinde an den Landkreis zahlen. Etwa drei Millionen Euro werden für Personalkosten fällig. Auch für Investitionen fließt viel Geld. Ein großer Kostentreiber bleibt der Neubau des Feuerwehrhauses. „Zu schaffen machen uns hier die teilweise horrenden Preissteigerungen einzelner Gewerke“, teilt die Finanzverwaltung mit.

Rücklagen müssen aufgebraucht werden

Auch in den kommenden Jahren bis 2025 – und darüber hinaus – stehen hohe Investitionen an. Die Verwaltung hebt vor allem den Neubau beziehungsweise die Sanierung des Wasserwerks hervor sowie Maßnahmen zur Städtebauförderung. Allein dafür müssten die Rücklagen komplett aufgebraucht werden. Zudem müsse die Gemeinde neue Schulden machen. Hinzu kommen Investitionen in die Kinderbetreuung und die Sanierung der Hauptstraße.

Auch deshalb blickt Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) besorgt in die Zukunft – obwohl seine Gemeinde momentan finanziell gut da steht. Die hohen Nachzahlungen bei den Steuern würden das Bild verfälschen. Und auch wie hoch die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren ausfallen, lasse sich noch nicht sagen. Zudem verweist der Rathauschef ebenso auf die hohen Investitionen, die die Gemeinde zu stemmen habe. Deshalb sei seine Devise, die Pflichtaufgaben zu erfüllen und bei freiwilligen Leistungen wenn nötig zu sparen. Gleichwohl müsse man aber auch in Krisenzeiten investieren. Sein Fazit: „Wir werden den Gürtel wohl enger schnallen müssen.

Grüne kritisieren Finanzplanung

Ganz und gar nicht einverstanden mit den Finanzplanungen der Gemeinde ist die Grünen-Fraktion. Deren Vorsitzender Herbert Groß bemängelt fehlende Gestaltungsideen. Beim Bauprojekt Amperpark etwa fehlen ihm Vorgaben zum Klimaschutz. Auch beim Wohnungsbau passiert dem Grünen-Politiker zu wenig. Außerdem beklagt Groß die fehlende Unterstützung des örtlichen Gewerbes. „Wirtschaftsförderung findet in Emmering nicht statt“, sagt Groß. Auch Rathauschef Stefan Floerecke kritisiert Groß. Er könne keinen echten Kurs des Bürgermeisters erkennen.

Diese Kritik äußerten außerdem die Freien Wähler. „Für meine Fraktion ist nach wie vor nicht ansatzweise erkennbar, welche Schwerpunkte der Bürgermeister in seiner Arbeit setzen möchte, welche Zielvorstellungen er hat und wohin er unsere Gemeinde entwickeln will“, so die Fraktionsvorsitzende Monika Aumiller. Ideen der Fraktionen würden nicht aufgegriffen, mit unzureichenden Sachvorträgen vom Tisch gewischt oder mit Geschäftsordnungs-Tricks zunichte gemacht. Positiv sehen die Freien Wähler, dass die Gemeinde noch immer schuldenfrei ist und dass man über Rücklagen verfüge.

Am Ende wurde der Haushalt im Gemeinderat gegen die Stimmen der Grünen angenommen. Auch Mitglieder der FW-Fraktion stimmten dagegen.

