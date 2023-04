Emmering muss sparen – und braucht wohl auch einen Kredit

Von: Tobias Gehre

Das Rathaus in Emmering. © Gemeinde Emmering

Die Gemeinde blickt schwierigen finanziellen Zeiten entgegen. Das wurde bei der Verabschiedung des Haushaltes für das laufende Jahr deutlich. Emmering muss sparen – und wohl auch wieder Kredite aufnehmen. Vor allem freiwillige Leistungen sollen auf den Prüfstand.

Emmering – Freudige Nachrichten konnte Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) dem Gemeinderat nicht überbringen – im Gegenteil. Emmering steht vor schwierigen Zeiten. Die Corona-Krise und ihre Folgen sowie der Krieg gegen die Ukraine mit all seinen Konsequenzen wie etwa der Inflation würden auch Emmering nicht verschonen.

Hinzu kommen die ganz eigenen Herausforderungen der Gemeinde. Vor allem mit der Kreisumlage von rund 4,5 Millionen Euro, die an den Landkreis abgeführt werden muss, hadert der Rathauschef. Auch die Personalkosten würden steigen – von rund 2,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf etwa 3,1 Millionen für 2023.

Gleichzeitig stehen große Investitionen im Ort an. Floerecke nannte die Sanierung beziehungsweise den Neubau des Wasserwerks und neue Kindereinrichtungen.

Auf der Einnahmenseite sehe es nicht besser aus. „Bereits jetzt hat uns die Nachricht ereilt, dass ein einzelner Gewerbesteuerzahler eine große sechsstellige Zahlung nicht mehr leisten wird und darüber hinaus mit einer Rückzahlung in ähnlicher Höhe zu rechnen ist“, so der Rathauschef.

Die Rücklagen – Emmering hat derzeit noch ein Polster von rund 7,9 Millionen Euro – werden in den nächsten Jahren aufgebraucht. Zusätzlich werde die Gemeinde wohl Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufnehmen müssen. 2025 sei mit der Aufnahme eines Kredits von rund 7,2 Millionen Euro zu rechnen. Es sei jedoch fraglich, ob man angesichts der Finanzlage überhaupt ein Darlehen bekomme – und dieses dann auch bedienen könnte. „Die hierfür notwendigen Zinszahlungen und Kredittilgungen können aktuell nicht geleistet werden.“

Stimmen zum Haushalt

Als Reaktion auf die schwierige finanzielle Situation kündigte der Rathauschef an, vieles auf den Prüfstand zu stellen. Das würde vor allem die freiwilligen Leistungen betreffen – etwa für Vereine. Was das bedeutet, erfuhren FCE-Mitglieder: Sie hatten in der Sitzung um einen höheren Zuschuss für eine neue Flutlichtanlage gebeten. Statt der bereits gewährten 10 000 Euro brauche man 20 000 bis 25 000 Euro. Doch der Bürgermeister blieb hart – und lehnte ab.

Als „solide“ bezeichnete Werner Öl (CSU) den Haushalt 2023. Es stünden aber gewaltige Herausforderungen an. Eine entscheidende Aufgabe werde in Zukunft die Konsolidierung des Etats. „Haushaltspolitik ist kein Saisongeschäft.“ Seine Fraktion werde im kommenden Jahr eine „Antrags-Auszeit“ nehmen. „Pflicht geht vor Kür“, sagte Öl.



Bisher habe Emmering den Krise gut getrotzt, erklärte Monika Aumiller (Freie Wähler). Dennoch müsse die Gemeinde Einsparpotenziale nutzen – etwa durch PV-Anlagen auf Gebäuden der Kommune. Kritik äußerte sie an der Arbeit des Bürgermeisters: Dieser habe nicht erkennen lassen, welche Schwerpunkte und Ziele er hat.



Noch deutlicher wurde Herbert Groß von den Grünen. Er bezeichnete den Bürgermeister als „scheinaktiv“. Vor Neuem und Unbekanntem scheue sich der Rathauschef. Dieser – sowie Teile des Gemeinderates – würden auch Expertise von außen zu oft ablehnen. „Das könnte ja anstrengend sein und die Selbstgefälligkeit stören.“ tog

