Nach drei Generationen ist Schluss: Alter Wirt hat einen neuen Besitzer - weitere Pläne schon bekannt

Von: Peter Loder

Besonders der Biergarten der Traditionswirtschaft ist bei Einheimischen und Ausflüglern beliebt. © Peter Weber

In der regionalen Gastro-Szene ist der nächste Coup in trockenen Tüchern: Der traditionsreiche „Alte Wirt“ in Emmering hat einen neuen Besitzer – und der hat schon genaue Vorstellungen, wie es mit dem Lokal weitergehen soll.

Emmering – Bei Einheimischen und Ausflüglern ist vor allem der Biergarten des „Alten Wirts“ im Sommer ein beliebtes Ziel. Den Saal im Obergeschoss, wo früher eine Theaterbühne stand und in der Nachkriegszeit ein Wochenend-Kino betrieben wurde, nutzt heute ein Dart-Club.

Die Familie von Ludwig Steinsberger (62) besaß das Anwesen mit dem Lokal an der Straße Am Bachwörth nahe der Kirche in der dritten Generation. Steinsbergers Opa hat das Lokal, das 1760 erstmals urkundlich erwähnt wurde, 1919 erworben. Nun hat der Enkel das Haus „ortsintern“ verkauft. Neuer Besitzer ist der ebenfalls in Emmering aufgewachsene Bernd Sollinger (38).

Das Verkaufs-Prozedere zog sich über mehrere Monate. Jetzt wurde es mit dem Eintrag ins Grundbuchamt perfekt gemacht. Nach den Plänen des neuen Besitzers soll es mit der Wirtschaft wie gewohnt weitergehen.

Gastronom Goran Jokic, der den „Alten Wirt“ seit Dezember 2004 gepachtet hat, wird bleiben. Sein Vertrag läuft bis 2024. Momentan hat der in Olching lebende Bayer mit kroatischen Wurzeln zwar wegen der Corona-Krise Sonntagabend, montags und dienstags geschlossen. Er blickt nach dem Verkauf aber guten Mutes in die Zukunft.

Zunächst hatte auch ein in Emmering aufgewachsener Unternehmer aus Fürstenfeldbruck Interesse am Kauf des „Alten Wirts“ bekundet. Nachdem sich diese Option zerschlagen hatte, ist Bernd Sollinger eingestiegen. Der 38-Jährige spielte beim FC Emmering viele Jahre Fußball und war Trainer der zweiten Mannschaft. So war er auch oft im FCE-Vereinsheim, wo er erste Einblicke ins Gastro-Gewerbe gewann.

Zwar ist Sollinger als Vertriebsleiter eines Transportbeton-Unternehmens beruflich in ganz Deutschland unterwegs. Aber er ist stets bestens informiert über alles, was in seiner Heimat vor sich geht. Als er hörte, dass der „Alte Wirt“ zum Verkauf stand, war sein Interesse geweckt.

Ungeachtet der nötigen umfangreichen Sanierungen verspricht Sollinger: „Der Alte Wirt ist eine bayerische Wirtschaft und wird auch eine bleiben.“ Steinsberger war nach monatelangen Verhandlungen samt damit einhergehenden Gerüchten erleichtert, dass der Vertrag beim Notar unterschrieben ist und die letzten behördlichen Vorgaben erfüllt sind.

Sein Vater hatte den „Alten Wirt“, neben dem es bis 1985 eine Metzgerei gab, vor 17 Jahren renoviert und modernisiert. Dazu gehörte ein Fassadenanstrich mit Lüftlmalereien rund um die Fenster.

