Neue Wirtin am Hölzl: Jetzt gibt´s kroatische Kost

Von: Peter Loder

Teilen

Hazema Kadic übernimmt mit ihrer Tochter Melani Klopic das „Wirtshaus am Hölzl“. Mitte: Artur Seemann vom FCE-Präsidium. © lo

Nach bayerischer, türkisch-italienischer und polnischer Küche kommt nun kroatische Kost auf die Speisekarte im Emmeringer Fußballstüberl.

Emmering –Die zuletzt als Vereinswirtin beim TSV Gernlinden tätige Hazema Kadic übernimmt mit ihrer Tochter Melani Klopic die Leitung im „Wirtshaus am Hölzl“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die zwei vorhergehenden Wirte hatten jeweils nur ein Jahr durchgehalten. Daher hofft die FCE-Vorstandschaft um Präsident Manfred Schunn jetzt auf mehr Gastro-Glück. Zumal die neue Wirtin und ihr Lebensgefährte Ilija Patajac ihrem vorherigen Standort in Gernlinden 15 Jahre lang treu geblieben waren. Patajac ist zwar mittlerweile in Pension, will aber in Emmering zeitweise hinter der Theke stehen.

Am 1. November ist Eröffnung. Das Innenleben des Sportheims wird optisch nicht verändert, aber etwas aufgehübscht. Und auch den typischen Essgewohnten von Sportlern und Zuschauern wird nicht gerüttelt, weshalb Schnitzel und Currywurst ebenso angeboten werden wie Balkan-Grillteller und Freitags-Fischplatte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.