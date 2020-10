Neues Feuerwehrhaus: Grundstein gelegt

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Emmering schreitet voran. Rund ein Vierteljahr nach dem Spatenstich erfolgte nun die Grundsteinlegung. Dabei wurde auch eine Zeitkapsel versenkt.

Emmering – „Eigentlich wollten wir mit Musik und einer Brotzeit feiern“, sagte Bürgermeister Stefan Floerecke bei dem Akt. „Wegen der Infektionslage im Landkreis war das aber nicht möglich“, so der Rathauschef weiter. Sollten spätere Generationen einmal auf die Zeitkapsel stoßen, werden sie daran erinnert werden.

Denn neben der allerersten Skizze der Feuerwehr für das neue Gerätehaus, den aktuellen Plänen, einem Schlüsselanhänger – passenderweise von Grisu, dem kleinen Zeichentrickdrachen aus den 1960er- und 70er-Jahren, der Feuerwehrmann werden wollte – sowie Fotos und Zeitungsartikeln finden sich in der silbernen Kapsel auch ein Plakat mit den pandemiebedingten Hygienevorschriften und der derzeit gültigen Hygieneschutzverordnung.

Doch trotz aller Einschränkungen war die Grundsteinlegung mit der Versenkung der Zeitkapsel – die aus bautechnischen Gründen genau genommen erst am Folgetag einbetoniert wurde – für Architekt Stefan Schrammel ein schöner Moment. „Denn er zeigt, dass es mit dem eigentlichen Bau endlich losgeht.“

Zu Verzögerungen kam es auch, weil beim Abriss des Vorgängerbaus Asbest gefunden worden war. Doch schon davor ging dem 5,5 Millionen Euro teuren Projekt eine lange Planungsphase voran. „Wir haben im Gemeinderat viel diskutiert, zum Teil auch gestritten“, erinnerte sich Floerecke. Am Ende sei aber etwas Gutes dabei herausgekommen – ein multifunktionales Feuerwehrhaus mit Fahrzeughalle und Waschstraße sowie zwei barrierefreien Sozialwohnungen.

Schrammel betonte, dass sich das Gebäude gut in die naturnahe Umgebung an der Amperstraße einfügt. „Der städtebauliche Mehrwert war bei der Planung sehr wichtig.“ Und nicht zuletzt habe man den enormen Anforderungen des Naturschutzes im Bereich der Amper gerecht werden müssen. Gleichwohl sagte Anton Schwarz, Vorsitzender des Feuerwehrvereins: „Es hätte keinen besseren Standort in Emmering geben können.“

Dass sich die Gemeinde im Sinne der Feuerwehr auf den Neubau einigte, war laut Floerecke keine Frage: „Die Feuerwehr ist für die Gemeinde nicht nur einfach eine Pflichtaufgabe“, sagte er. Die Kommune könne stolz sein, eine so aktive Wehr mit einer großen Jugend zu haben.

Auf der Baustelle laufe bislang ebenfalls alles reibungslos, berichtete der Rathauschef. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagte er: „Jetzt hoffen wir, dass der Bau weiter zügig und ohne weitere Kostensteigerungen vorangehen kann.“