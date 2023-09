Immer wieder verschwinden Orts-Schilder - hängen sie in privaten Partykellern?

Teilen

Ortsschilder werden in Emmering immer wieder abmontiert. Früher tauchten sie wieder auf – heute nicht mehr. © Privat

Dass in der Gemeinde Emmering Ortsschilder verschwinden, ist kein neues Phänomen. Jetzt wurden gelbe Tafeln an der Dachauer- und an der Hauptstraße gestohlen.

Emmering – Nur die leeren Rahmen sind geblieben. „Das ist schon seit Längerem bekannt, ein neues bestellt und der Diebstahl angezeigt“, sagt Geschäftsleiter Markus Pree.

Es sei das alte Lied vom Schilderklau, stöhnt Pree. Früher wäre so etwas aber eher in der Freinacht passiert. Da seien die abmontierten Schilder dann allerdings zwei, drei Tage später wieder aufgetaucht. „Dann kann man noch sagen, dass das irgendwie Brauchtum ist.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Mittlerweile würden aber jedes Jahr ein bis zwei Schilder tatsächlich gestohlen. Möglicherweise hängen sie danach in irgendwelchen privaten Partykellern. Bis die derzeit fehlenden Schilder ersetzt werden, dauere es noch, die Lieferzeiten seien lang. Ein Schild kostet mehrere hundert Euro, „da würde man Geräte, was für die Spielplätze beschaffen, von dem Geld“, sagt Geschäftsstellenleiter Pree. (Patrick Tietz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.