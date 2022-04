Nahkauf im Ortszentrum schließt Ende Mai

Von: Peter Loder

Teilen

Der Nahkauf im Emmeringer Zentrum. © Archiv Peter Weber

Jetzt steht fest: Ende Mai macht der einzige Supermarkt in Emmerings Zentrum dicht. Noch immer gibt keinen Nachfolger.

Emmering – Die in Günzlhofen lebende Besitzerin des Wohn- und Geschäftsblocks, in dem die Nahkauf-Filiale untergebracht ist, steht nach eigenen Angaben seit Anfang des Jahres in intensiven Verhandlungen mit potenziellen Übernahmekandidaten. Doch noch ist kein Mietvertrag unterschrieben. Die Hauseigentümerin kündigt eine endgültige Entscheidung über die Nachfolge bis „spätestens Ende Mai“ an.

Nachdem der 640 Quadratmeter große Laden erst noch grundlegend renoviert werden muss, droht den Emmeringern im nördlichen Ortsteil ein längerer „Versorgungs-Notstand“. Was vor allem Senioren schwer treffen würde. Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) verfolgt die Entwicklung mit Sorge: „Ich stehe im ständigen Kontakt mit der Eigentümerin.“ Er habe ihr auch schon Kontakte zu potenziellen Kandidaten wie etwa der Feneberg-Kette vermittelt. Der Lebensmittelhändler ist bereits in Graf-rath vertreten. Für große Ketten wie Lidl, Penny, Aldi oder Edeka ist der Laden in Emmering zu klein.

Hauptstraße braucht Einkaufsmöglichkeit

Der Rathauschef betont, dass sich sowohl er als auch die Besitzerin ihrer Verantwortung bewusst seien. „Die Hauptstraße ohne Einkaufsmöglichkeit wäre eine absolute Katastrophe.“ Eine Vertragsverlängerung mit den Nahkauf-Pächtern, die in Gilching eine weitere Filiale betreiben, sei wegen unterschiedlicher Positionen nicht zustande gekommen.

Lösungen für die Übergangsphase

Dass es mittlerweile eine direkte Busverbindung vom Ortszentrum zum Rewe in der Unteren Au gäbe, sei zumindest in der Übergangsphase nützlich, so Florecke. Er will zudem Gespräche mit dem Seniorenbeirat führen, um eventuell in der Renovierungsphase einen privat betriebenen Verkaufsstand an der Hauptstraße anbieten zu können.