Partylärm vom Hölzl-Stadion: Jetzt spricht der FC Emmering

Von: Peter Loder

Gespräche in Emmering gab es bereits. (Symbolbild) © via IMAGO

Die Lärmschutz-Klage eines Anwohners – das Wohnhaus von Hans Högg trennt nur die Amper vom Hölzl-Stadion – hat die Vorstandschaft des FC Emmering zunächst fassungslos gemacht. Nun reagiert Präsident Manfred Schunn auf die Vorwürfe, nachdem er zunächst wegen bereits bestehender Abmachungen zwischen den beteiligten Parteien keine Veranlassung dazu gesehen hatte.

Emmering - Demnach habe es vor neun Monaten eine Gesprächsrunde mit Bürgermeister Stefan Floerecke und allen Beteiligten gegeben. Vereinbarungen und Kompromisse seien geschlossen worden, die „ein friedliches Nebeneinander“ ermöglichen sollen. So sei der von seinem Vorgänger Thomas Biersack zugesagte Schallpegelbegrenzer für die Lautsprecheranlage im Stadion mittlerweile installiert und in Betrieb. Schunn: „Wir versuchen uns schon seit Jahren in die Lage des Nachbarn hineinzuversetzen, da wir mit allen Anwohnern rund ums sehr schöne und altehrwürdige Hölzl-Stadion gut auskommen sowie möglichst viele für unseren Sport als Anhänger gewinnen wollen.“

Eines glaubt Schunn zu wissen: „Früher war es nicht leiser, wenn die ,alten‘ Emmeringer die Fußballer ohne Schallbegrenzer zu besseren Leistungen brüllen wollten, zusätzlich die alte Beschallungsanlage über den Platz kreischte und wesentlich mehr Zuschauer die Tribüne gefüllt haben.“ Wenn nun jemand von einer „Verschlimmerung der Lage“ spreche, habe er wohl die davorliegenden Jahrzehnte aus seinem Gedächtnis gestrichen.

Der Hauptpunkt der Klage bezieht sich auf „Partylärm bis tief in die Nacht“, der vom Außenbereich des Vereinsheims kommen soll. Laut Schunn würde die neue Wirtin aber schon „seit Längerem“ darauf achten, dass sich nach 22 Uhr möglichst keine Gäste mehr draußen aufhalten. Die ebenfalls monierte bauliche Veränderung der Pergola sei vom Landratsamt bereits 2004 genehmigt worden. Deshalb richtet sich Höggs Klage nicht gegen den FCE, sondern den Freistaat. Erst kürzlich wurde die Pergola renoviert und neu gedämmt. Schunn: „Nach Fußballspielen gehört es zum Vereinsleben, dass diskutiert und auch das eine oder andere Mal gefeiert wird. Aber natürlich immer mit Rücksicht und Anstand.“

Wogegen der Klub nichts machen könne („Und ehrlich gesagt auch nicht will“), sei, den Fußballfreunden die Freude am Sport zu nehmen. Denn diese gehöre dazu, wodurch ein Fußballspiel nie „in aller Ruhe“ ablaufen könne. „Ob sehr kurzfristige Lärmspitzen – etwa bei einem Torjubel – eine Belästigung darstellen oder das Tohuwabohu der jüngsten Spieler, was auch schon bemängelt wurde, bezweifle ich. Dennoch sind wir uns natürlich der Verantwortung für unser gesamtes Umfeld bewusst und versuchen, uns stetig bei unseren ehrenamtlichen Aufgaben zu verbessern.“

