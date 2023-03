Spaziergang durch Emmering: Mann mit Gewehr löst Polizeieinsatz aus

Von: Tobias Gehre

Ein 38-Jähriger spazierte am Sonntag mit einem Gewehr durch Emmering. Die Waffe hatte er von seinem Vater geholt. (Symbolbild) © dpa / Patrick Pleul (Symbolbild)

Ein Spaziergang durch Emmering kommt einem Mann teuer zu stehen. Denn der 38-Jährige trug offen ein Gewehr bei sich. Zeugen riefen die Polizei.

Emmering - Ein Mann, der am Sonntagnachmittag mit einem Gewehr durch Emmering spaziert ist, hat die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17.15 Uhr gingen in der Inspektion Meldungen über den Mann ein. Mehrere Streifenbesatzungen machten sich auf die Suche. An der Bushaltestelle Nordendstraße trafen sie auf einen 38-Jährigen, der tatsächlich eine Langwaffe dabei hatte.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann das Luftgewehr zuvor bei seinem Vater geholt und wollte es zu sich nach Hause bringen. Weil er die Waffe in der Öffentlichkeit trug und keine entsprechende Berechtigung hatte, wird nun gegen ihn wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz gegen ihn ermittelt. Das Gewehr wurde sichergestellt.

Der 38-Jährige zeigte sich laut Polizei einsichtig und kooperativ. Eine Gefahr sei zu keiner Zeit von ihm ausgegangen.

