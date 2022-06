Prothesen für Verwundete im Ukrainekrieg

Von: Ingrid Zeilinger

Des Unternehmen für Orthopädie- und Rehatechnik Streifeneder aus Emmering schickt seit Kriegsbeginn Hilfmittel in die Ukraine. © Privat

Der Ukraine-Krieg fordert viele Opfer. Menschen sterben, andere werden verwundet und müssen behandelt werden. Prothesen, Schienen, Rollstühle und mehr wird benötigt.

Emmering –Das ist das Spezialgebiet der Emmeringer Firma Streifeneder. Sie produziert all diese Hilfsmittel – und hat so schon vielen Verletzten geholfen.

Schon kurz nach Kriegsbeginn wurde das Traditionsunternehmen für Orthopädie- und Rehatechnik mit Anfragen überrannt. „Jeder wollte etwas organisieren und machen“, berichtet Sabine Knobloch. Sie leitet im Unternehmen die Rechtsabteilung und kümmert sich um Spezialaufträge – und um die Ukraine-Aktion. Einen Großteil der orthopädischen Hilfsmittel spendet die Emmeringer Firma.

Geschäftsführung und Mitarbeitern waren sich sofort einig, dass man helfen wollte. Doch so einfach ist das nicht. Es geht ja nicht um Kleidung, Katzenfutter oder Seife. Es geht um Krücken, Rollstühle sowie andere durchaus sperrige und empfindliche Gerätschaften. Das sei nach einem Gespräch mit dem Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, Rainer Bertram, klar gewesen. „Daher haben wir uns bewusst Partner ausgewählt, die dafür sorgen können, dass unsere Hilfe auch dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.“

Am Anfang seien eher Medikamente und Verbandsmaterial gefragt gewesen, erzählt Sabine Knobloch. Doch bald wurde mehr gebraucht. Anfang März kam die Baywa-Stiftung auf die Firma Streifeneder zu. „Sie hatten Transportwege gesichert.“ Immer wieder bringen nun Gütertransporte alles Benötigte an die osteuropäischen Grenzen. Zudem hilft die Stiftung Geflüchteten.

Rollstuhl für geflüchtetes Mädchen

Auch mit dem Münchner Verein „Heimatstern“ taten sich die Emmeringer Orthopädie-Spezialisten zusammen. Auch diese Organisation bringt Hilfsgüter in die Ukraine. „Einige unserer Mitarbeiter hatten schon mit der Organisation zu tun“, berichtet Knobloch. So konnte genau abgestimmt werden, was gebraucht wird.

Prothesenfüße, Kompressionsstrümpfe, Rollstühle und verschiedene Orthesen (außen am Körper angebrachte orthopädische Hilfsmittel, wie Schienen, Bandagen und Stützapparate) wurden direkt ins Kriegsgebiet geliefert. „So konnten wir rund 300 Menschen in der Ukraine versorgen“, sagt Sabine Knobloch.

Anfragen aus Kliniken

Die Mitarbeiter halfen, Prothesen, Schienen, Kompressionsstrümpfe und mehr in Kartons zu packen. Derzeit richte man einen Rollstuhl für ein geflüchtetes Mädchen in Rumänien her, berichtet die Mitarbeiterin. Zudem kommen immer wieder Anfragen aus umliegenden Kliniken, wenn Prothesen, Schienen, Krücken und ähnliches gebraucht werden. „Das wird leider weiter benötigt werden“, fürchtet Sabine Knobloch. Lediglich diese Hilfsmittel für Kriegsverletzte in Deutschland werden regulär über Sozialleistungen abgerechnet.

Die Produktion ausweiten müsse die Firma derzeit noch nicht. Die Anfragen kämen tröpfchenweise – um sie abzudecken, reiche der Vorrat noch. Ob das so bleibt, wird die Zukunft zeigen.

