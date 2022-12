Tempo 20 auf Hauptstraße: Gesetz durchkreuzt Emmerings Pläne

Von: Tobias Gehre

Wie hier in der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck hat man auch in Emmering mit einer Tempo-Reduzierung geliebäugelt.

Autos sollen langsamer fahren, Radfahrer und Fußgänger mehr Raum bekommen. Mit erstaunlicher Einigkeit setzen sich die Fraktionen im Emmeringer Gemeinderat für die lokale Verkehrswende ein. Doch das Gesetz macht Grünen, Freien Wählern und der CSU einen Strich durch die Rechnung.

Emmering – Wo ein Wille, da ein Weg, sagt ein Sprichwort. Dass sich der Volksmund durchaus auch irren kann, zeigt sich jetzt in Emmering. Denn der Wille, das Tempo auf der Hauptstraße zu drosseln ist durchaus da. Und auch die Bereitschaft, Radfahrern an der Roggensteiner Straße mehr Raum zu geben, ist im Gemeinderat fraktionsübergreifend vorhanden. Entsprechend ernüchternd war die jüngste Sitzung des Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschusses. Darin wurde den Mandatsträgern von einer Expertin aus dem Landratsamt erklärt, dass sie ihre Pläne eigentlich vergessen können.

Das gilt insbesondere für die Hauptstraße. Dort gibt es seit Längerem Ideen, den Bereich umzugestalten und die Geschwindigkeit für Autos zu reduzieren. Neue Hoffnung, dieses Vorhaben umzusetzen, keimte auf, als die Stadt Fürstenfeldbruck in einem Teil der Schöngeisinger Straße Tempo 20 anordnete. Damit habe man in nächster Nähe einen Bezugsfall, heißt es in einem Antrag der CSU. Dieser lasse einen neuen Vorstoß in der Emmeringer Hauptstraße ratsam erscheinen.

Diese Hoffnung machte Carina Lechner von der unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt allerdings jäh zunichte. Für Tempo 20 sieht sie keine rechtliche Grundlage. Die Hürden für so eine Anordnung lägen laut Straßenverkehrsordnung hoch. So müsse die Straße eine „überwiegende Verweilfunktion“ haben. Zudem dürfe es nur wenig Verkehr in der Straße geben. Beides sei bei der Hauptstraße nicht der Fall. Das Argument, dass Bruck es doch auch gemacht habe, ließ sie nicht gelten. Lechner hält die Tempo-20-Anordnung dort für rechtswidrig.

Und auch die bauliche Umgestaltung der Hauptstraße wird alles andere als einfach. Darauf wies Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) hin. Die Gemeinde sei darauf angewiesen, dass die Besitzer der Grundstücke mitmachen. Allerdings seien die Eigentumsverhältnisse dort alles andere als einfach.

Beitritt zur Tempo-30-Initiative Straßen sicherer machen, Verkehrsströme lenken: Viele Kommunen würden gerne selbst darüber entscheiden, wie schnell auf ihren Straßen gefahren werden darf. Doch was wo zu gelten hat bestimmen nicht sie, sondern der Gesetzgeber.

Um mehr Mitsprache zu bekommen, haben die Freien Wähler im Emmeringer Gemeinderat jetzt beantragt, dass Emmering der „Städteinitiative für Tempo 30“ beitreten soll. Diese hat unter anderem das Ziel, das Verkehrsministerium zu einer Änderung der entsprechenden Gesetze zu bewegen. Im Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss kam der Vorschlag gut an. Er wurde einstimmig angenommen. Ein paar Kommunen im Landkreis sind dort bereits Mitglied.

Das zweite große Sorgenkind in Emmering ist die Roggensteiner Straße. Wer die Gemeinde in Ost-West-Richtung oder umgekehrt durchqueren will, kommt um sie nicht herum. Das gilt sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Radfahrer. Das macht es für Letztere nicht sicherer – im Gegenteil. Wie schwierig die Situation dort ist, zeigte sich erst vor kurzem in einer regelrechten Posse um den parallel verlaufenden kombinierten Rad- und Fußweg.

Doch nicht nur das rund zwei Kilometer lange Teilstück zwischen Schwabenberg- und Moosfeldstraße macht den Gemeinderäten Sorgen. Auch an anderen Bereichen auf der Strecke zwischen Eichenau und dem Landratsamt in Bruck gebe es viele Gefahrenstellen, meinte Konrad Füßl (CSU). „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Straße sicherer machen“, so der Christsoziale. Dazu zählte er auch Geschwindigkeitsbeschränkungen. Auch Ulrike Saatze von den Grünen forderte, mehr für Radler zu tun. „Es muss doch irgendeinen Weg geben, die Situation sicherer zu machen“, sagte sie. Den Einwand des Rathauschefs, dass dort relativ wenige Unfälle passieren, ließ Saatze nicht gelten. „Wollen wir es so weit kommen lassen, dass es dort einen schweren Unfall gibt?“

Den Weg neben der Straße zu verbreitern, ist jedenfalls keine Option. Der Grünstreifen dürfe nicht angerührt werden, erklärte Lechner. Und auch eine Reduktion der Geschwindigkeit gebe das Gesetz nicht her. Die Antwort auf die Frage von Bürgermeister Floerecke, welche Möglichkeiten die Gemeinde an der Roggensteiner Straße habe, fiel denn auch sehr knapp aus: keine.