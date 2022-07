Amper-Arme ohne Wasser - Lage könnte sich weiter verschärfen

Im Hauptarm fließt noch Wasser. Den Nebenarm, über den die Brücke führt, erreicht die Amper nicht mehr. © Wasserwirtschaftsamt

Wegen der anhaltenden Dürre trocknen immer mehr Bäche und Flußarme aus. Auch in einigen Nebenarmen der Amper fließt kein Wasser mehr.

Emmering – Angesichts der Wettervorhersage rechnet das Wasserwirtschaftsamt mit einer Verschärfung der Lage.

Der Pegelstand der Amper bei Fürstenfeldbruck liegt etwa bei 30 Zentimetern. Er wird als sehr niedrig eingestuft. Im Bereich des beliebten Spazier- und Radfahrreviers Emmeringer Hölzl gehen von der Amper einige Nebenarme ab. Da das Wasser in den Hauptarmen so niedrig ist, fließt in die kleineren Bachläufe gar keines mehr hinein.

Wie ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamtes erklärt, gibt es in dem Bereich keine technische Anlagen, wie etwa Schleusen oder Wehre, die das steuern könnten. Das Austrocknen der Nebenarme sei also ein natürliches Phänomen.

