Emmeringer Schützen feiern 150. Geburtstag

Der Emmeringer Schützenverein pflegt seine Traditionen. Selbst die erste Vereinsfahne von 1869 gibt es noch. Das 150. Gründungsjubiläum begeht der Verein, der auch stets offen für Neues sein will, mit einem großen Fest im September.

Emmering – Ein sportliches Programm hat der Schützenverein Emmering zu seinem 150. Geburtstag zusammengestellt. „Wir haben Feierlichkeiten für drei Tage auf einen Tag zugeschnitten“, sagt Michael Rauschmeier, der seit 2018 Erster Schützenmeister ist. Dass die Feierlichkeiten mit einem Festgottesdienst beginnen, ist dabei kein Zufall, sondern spiegelt genau die Philosophie Rauschmeiers wider: Die Tradition bewahren und pflegen, ohne sich Neuem zu verschließen.

+ Jubiläumsbild anno 1920: Ein Jahr nach dem 45. Geburtstag der Emmeringer Schützen entstand diese Bildcollage mit Aufnahmen der damaligen Mitglieder.

Tradition hat der neben der Feuerwehr älteste noch aktive Verein im Ort reichlich. Die Geburtsstunde markiert eine Meldung vom 30. Mai 1869 im „Fürstenfeldbrucker Wochenblatt“, nach der die Zimmerstutzengesellschaft für den 6. Juni eine Fahnenweihe mit Stutzenschießen ankündigte. Besagte Fahne ist – wenngleich in schlechtem Zustand – bis heute im Besitz des Vereins.

Vereinsleben kam zum Erliegen

Über dessen Anfangszeit ist nicht viel überliefert. Das änderte sich im Jahre 1909, als die Emmeringer Schützen ihr 40-jähriges Bestehen feierten. Eine Tafel, die noch heute in den Räumlichkeiten des Schützenvereins im ersten Stock der Amperhalle aufbewahrt wird, erinnert an dieses Fest. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam das Vereinsleben allerdings zunächst zum Erliegen.

In Emmering gründeten dann 1923 die Schützen aus Fürstenfeldbruck, Schöngeising, Maisach, Geiselbullach, Puch, Türkenfeld und Emmering den „Brucker Schützengau“. Eine der treibenden Kräfte war damals der Emmeringer Vorstand Franz Seethaler, der im neuen Verband zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Schützen zunächst zwangsweise in den NS-Sportbund eingegliedert, ehe der Krieg ab 1942 keine Vereinsaktivitäten mehr zuließ.

Freundschaft in dritter Generation

1950 war es dann Georg Dosch, der den Verein reaktivierte. In den Folgejahren entstanden zwei Verbindungen zu anderen Schützenvereinen, die bis heute andauern. Während die Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Fürstenfeldbruck sowohl 1954 als auch 1984 bei der Fahnenweihe der Emmeringer Nachbarn Pate stand und den Verein während des Umbaus der Amperhalle 2016 bei sich aufnahm, entstand 1962 die Freundschaft mit den Schützen von Germania Eibelstadt bei Würzburg. „Diese Freundschaft wird inzwischen in der dritten Generation gelebt“, berichtet Michael Rauschmeier. So besuchen sich Vereinsvertreter nicht nur gegenseitig, sondern sind oft auch Mitglied im jeweils anderen Verein. Deshalb komme es vor, dass ein Schützenkönig 300 Kilometer Anfahrt hat, um seinen repräsentativen Pflichten nachzukommen. Durch die besondere Verbindung entstand auch das alle zwei Jahre durchgeführte fränkische Weinfest Emmeringer Schützen, das 1994 Premiere feierte.

Rund rund 100 Mitglieder

Gut 100 Mitglieder zählt der Schützenverein aktuell, 16 gehören der Jugendgruppe an. Es sei nicht einfach, Jugendliche für den Schießsport zu begeistern, sagt Rauschmeier. „Du musst dich schon dahinter klemmen.“ Jeden Mittwoch findet ab 18 Uhr der Vereinsabend der Jugend in der Amperhalle statt, ab 19.30 stoßen die Erwachsenen dazu. Neben dem Sport soll auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen.

+ Erinnerung an den 40. Geburtstag: Eine Tafel mit Namen der Vorstände, die damals drei Tage feiern ließen „Mir ist vor allem die Verbindung von Jung und Alt wichtig“, sagt Rauschmeier. Gepflegt wird diese etwa beim Ortsvereins-, Valentins-, St. Martins- oder dem sogenannten Strohschießen, das eine lange Tradition hat und das der Verein in modernisierter Form 2017 wieder ins Programm aufgenommen hat. Ganz im Sinne der Vereinsphilosophie eben.

Das Programm

Das Jubiläumfest am Samstag, 14. September, in der Emmeringer Amperhalle beginnt nach dem Empfang der Vereine um 9 Uhr mit dem von Pfarrvikar Manuel Kleinhans gehaltenen Festgottesdienst. Ab 10 Uhr begleitet die Blaskapelle Emmering einen Frühschoppen musikalisch. Um 13.30 Uhr folgt der große Festumzug der Vereine durch den Ort, ehe es um 15 Uhr nach der Rückkehr in die Amperhalle bei Kaffee und Kuchen einige Grußworte sowie Ehrungen gibt. Es spielt die Kirchberg-Musi. Nach Überreichung der Gastgeschenke um 17 Uhr fängt um 18 Uhr der Festabend an. Die Party-Band „Saustoi“ spielt ab 20 Uhr. Am Abend öffnet zudem eine Cocktailbar. Der Eintritt zum Fest ist frei. (seo)