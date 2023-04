Emmeringer Sparmaßnahmen stoßen auf Unverständnis

Von: Tobias Gehre

Bürgermeister Stefan Floerecke bei der Bürgerversammlung. © Gehre

Emmering muss sparen – und mehr einnehmen. Aber auch in den Bereichen Verkehr, Kinderbetreuung und Bauen kommen auf die Gemeinde große Herausforderungen zu.

Emmering - Das zeigte sich bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Bürgerhaus.

Die Anzahl der guten Nachrichten, die Bürgermeister Stefan Floerecke den rund 100 Zuhörern überbringen konnte, hielt sich in Grenzen. Geschuldet ist das den gemeindlichen Finanzen. Noch könne Emmering mit 8,2 Millionen Euro auf ein komfortables Rücklagen-Polster blicken. Doch dieses sei bereits verplant – bis 2026 ist die Rücklage aufgezehrt. Die Folge: Im Rathaus muss der Rotstift angesetzt werden.



Mehr Einnahmen

Zudem müsse die Gemeinde mehr Einnahmen generieren. Floerecke kündigte „unangenehme Entscheidungen“ an. So müsse die Kommune Leistungen künftig in Rechnung stellen, die bisher gratis waren. Als Beispiele nannte der Rathauschef Gebühren für die Nutzung des Bürgerhauses und dass der Bauhof Leistungen für Feste in Rechnung stellen muss. Ein wunder Punkt, wie sich zeigte. Mehrere Bürger kritisierten diese geplanten Maßnahmen. Es werde keine Veranstaltungen im Ort mehr geben, prognostizierte gar einer der Zuhörer. „Ihr müsst euch da was überlegen“, rief ein Besucher unter Applaus.



Machtlos beim Sorgenkind Verkehr

Ein weiteres großes Sorgenkind der Emmeringer ist der Verkehr. Zu viele Autos und Lastwagen, zu hohe Geschwindigkeit, zu wenige Radwege – die Bürger hatten viele Kritikpunkte. Viel Hoffnung auf Besserung konnte Stefan Floerecke den Besuchern allerdings nicht machen. Die vielen Lkw seien ein Ärgernis. Insgesamt seien es aber zu wenige, um Maßnahmen zu erlassen. Auch beim Thema Tempolimit habe die Gemeinde so gut wie keinen Handlungsspielraum. Die Straßenverkehrsordnung lasse da nichts zu.



Die Aufforderung eines Bürgers, in der Pfarrer-Ferstl-Straße gegen Raser vorzugehen, wollte der Rathauschef aber so nicht stehen lassen. Es handle sich um eine reine Anwohner-Straße. Wenn dort einer rase, dann jemand, der dort wohnt. Floereckes Rat: „Redet miteinander und fahrt langsamer.“



Der Badesee

Ebenfalls weit oben auf der Agenda der Emmeringer rangiert ihr Badesee. Ein Bürger kritisierte die „scheußlichen“ Umkleidekabinen, ein andere echauffierte sich über fehlende Hundeverbotsschilder. Floerecke stellte klar, die zweckmäßigen Kabinen nicht aufpeppen zu wollen. Und die Schilder würden immer wieder beschädigt oder abgerissen.



Schlechte Nachrichten musste der Rathauschef auch in Sachen Lebensmittel-Laden verkünden. Für den ehemaligen Nahkauf an der Hauptstraße gebe es nach wie vor keinen Interessenten. Er habe jede bekannte Supermarkt-Kette kontaktiert, sagte Floerecke. Doch der Standort sei für kein Unternehmen attraktiv. Die Gemeinde habe in der Angelegenheit keinerlei Handhabe. Floereckes Prognose: „In der Hauptstraße wird es auf absehbare Zeit keinen Lebensmittelmarkt geben.“

