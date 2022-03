Emmeringerin sammelt Spenden für die Ukraine - mit einer Bitte

Von: Lisa Fischer

Spenden für die Ukraine: Am Kirchplatz 7 in Emmering wird gesammelt. © privat

Quasi über Nacht hat die Emmeringerin Ewa Obradovic eine Spendensammlung für die Ukraine aus dem Boden gestampft. Spontan rief sie über das soziale Netzwerk Facebook auf, Spenden bei ihr abzugeben.

Emmering - Zahlreiche Leute folgten dem Aufruf von Ewa Obradovic. Schnell war das Haus von Ewa Obradovic voll mit Tüten und Kartons: Mittlerweile können die Spenden in einem leer stehenden Gebäude am Kirchplatz 7 in Emmering abgegeben werden.

Ewa Obradovic hat polnische Wurzeln und Kontakt zum polnischen Konsulat. Jemand von dort holte die Spenden dann ab. Den Raum am Kirchplatz 7 benötigt der Vermieter – der anonym bleiben möchte – aktuell nicht und so darf die 40-Jährige die Sachen dort lagern.

Spenden in Emmering: „Nur bitte keine Kleidung!“

Decken, Isomatten, Babysachen, Medikamente und Hygieneartikel: Die Liste, was in Emmering dringend benötigt wird, ist lang. „Nur bitte keine Kleidung“, sagt Ewa Obradovic. Die Spenden aus Emmering gehen in ein Flüchtlingslager in der Stadt Ruda (Polen). Von der Stadt im Südosten des Landes sind es rund 350 Kilometer bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. In der privaten Sammelstelle in Emmering können noch den ganzen März Spenden abgegeben werden. Geöffnet ist der Raum am Kirchplatz 7 täglich von 8 bis 20 Uhr. lif