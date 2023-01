Wo was verbraucht wird: Emmerings Emissionen auf dem Prüfstand

Von: Tobias Gehre

Die EU hat ein Ausstiegsdatum aus dem Verbrennungsmotor festgelegt. (Symbolbild) © Michael Weber / Imago (Symbolbild)

Klimaschutz spielt auch auf kommunaler Ebene eine immer wichtigere Rolle. Doch um Energie und Treibhausgase einzusparen, müssen die Gemeinden erst einmal wissen, wie viel sie an welchen Orten verbrauchen.

Emmering – Viele Kommunen im Landkreis nehmen deshalb am Projekt „Klimaschutzplaner“ teil. Jetzt will auch Emmering mitmachen und dem Projekt noch dieses Jahr beitreten.

Dabei handelt es sich um eine internetbasierte Software zum Monitoring des kommunalen Klimaschutzes. Es ermöglicht unter anderem die Abbildung der relevanten Energieverbräuche sowie die Verwaltung der Energie-Erzeugungsanlagen in der jeweiligen Kommune. Außerdem können Treibhausgas-Bilanzen erstellt werden. Mithilfe der gesammelten Daten sollen zum einen Erfolge beim Klimaschutz sichtbar gemacht werden. Zum anderen sollen daraus Entwicklungsszenarien für die Gemeinde abgeleitet werden können.

Das Problem bei der Sache: In vielen Kommunen fehlt es an Personal, um die Daten in das Programm einzugeben und zu pflegen. Wie in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss bekannt wurde, haben sich zwar die allermeisten Kommunen im Landkreis im vergangenen Jahr angemeldet. Allerdings hat nur eine 2022 mit der Datenpflege begonnen.

Die Kosten sind beim Projekt Klimaschutzplaner nicht das Problem. Pro Jahr muss die Gemeinde lediglich 500 Euro zahlen.

Emmering hatte den Beitritt zum Klimaschutzplaner im Jahr 2021 aufgrund personeller Engpässe vorerst verschoben. Diese Probleme haben sich bis heute nicht verbessert, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Dennoch soll die Dateneingabe und Pflege noch heuer starten. tog

