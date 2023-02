Zu wenig Lehrer, zu wenig Schüler: Endgültiges Aus für Mittelschule

Von: Dieter Metzler

Teilen

Die Emmeringer Schule wurde zuletzt sogar noch saniert. © Archiv Peter Weber

Jetzt ist es endgültig: Die Mittelschule Emmering schließt. Es gibt zu wenige Schüler – und zu wenige Lehrer. Mit dieser Entscheidung endet eine jahrelange Hängepartie.

Emmering – 2015 stand das Aus bereits so gut wie fest. Als zuletzt im August 2022 Eltern auf die Barrikaden gingen, hieß es dann, die Schule bliebe erhalten. Nun teilte Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) im Gemeinderat mit, dass ihre Tage doch gezählt sind. „Das ist nicht erfreulich, und auch ein ganz herber Verlust für unsere Gemeinde.“

Unlängst hatte das Brucker Schulamt ein Gespräch mit dem kommissarischen Schulrektorat anberaumt. „Das Amt hat uns mitgeteilt, dass die Mittelschule zum Ende des laufenden Schuljahres geschlossen werden soll“, so Floerecke. Die Nachricht habe ihn aus allen Wolken fallen lassen. „Da hängt ja nicht nur unsere Mittelschule dran, sondern das gesamte Betreuungssystem.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zu wenige Mittelschüler gab es zuletzt auch deshalb, weil immer mehr Jugendliche auf Realschule oder Gymnasium wechselten. In Emmering sind in der 5. Klasse 15 Schüler, in der Schule Nord in Bruck sind es 32. Bei dem derzeitigen Lehrermangel könne so keine Vollzeitkraft für Emmering abgestellt werden. Zumindest konnte man eine Übergangsfrist heraushandeln: Nach intensiver Diskussion habe die Schließung um ein weiteres Jahr bis Herbst 2024 hinausgeschoben werden können.

Fünfte Klasse bleibt noch

Die jetzige fünfte Klasse darf also auch noch im Schuljahr 2023/24 in Emmering bleiben und wechselt dann geschlossen im Herbst 2024 an die Schule Nord, so Floerecke. Für alle anderen Schüler, die nicht mehr die Mittelschule in Emmering besuchen können, wurde eine freie Schulwahl innerhalb des Schulverbunds vereinbart. Nur die Deutschklasse bleibt in Emmering. Man habe nur eine einzige Fachlehrerin an der Mittelschule, das sei die Lehrerin, die Deutsch als Fremdsprache unterrichte.

Es mache aus pädagogischer Sicht wenig Sinn, so Floerecke, dauerhaft eine Mini-Mittelschule zu erhalten. Mit der ausgehandelten Verlängerung habe man aber Zeit gewonnen, um sich auf die neue Situation vorzubereiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.