Er strampelt gegen den Krebs

Emmering

Von Lisa Fischer schließen

Bastian Schwarz gibt nicht auf. Der Emmeringer leidet an einer seltenen Krebsart. Nicht nur, dass er gegen die Krankheit kämpft. Er will auch deren Erforschung unterstützen – und stellt sich deshalb nun einer besonderen Herausforderung.

Emmering – Den 20. November 2020 vergisst Bastian Schwarz nie. „Ich bin wegen einer Schwellung im Oberschenkel zum Orthopäden.“ Die Diagnose: Im Gewebe befindet sich ein faustgroßer Tumor. Eine anschließende Biopsie, also eine Untersuchung des Gewebes, zeigt: „Es ist zu 100 Prozent Krebs“, erinnert sich der 30-Jährige. Und noch dazu ein ganz seltener, der den Namen Sarkom trägt.

Knapp ein dreiviertel Jahr später veranstaltet Schwarz nun eine etwas andere Radtour von Fürstenfeldbruck nach Andechs und wieder zurück. Mit Freunden, Kollegen und Familie radelt er am kommenden Samstag los, um Gelder für die Erforschung der Krebsart zu sammeln.

Nach der Hiobsbotschaft im vergangenen Jahr recherchiert der Emmeringer sofort: „Sarkome machen ein Prozent aller Krebsarten aus“, sagt Schwarz. Zudem gibt es rund 100 Sarkom-Unterarten. „Die Art, an der ich erkrankt bin, ist sehr selten“, sagt Schwarz. Ein Prozent der ein Prozent, rechnet er vor. Deshalb sei die Forschung bei dieser Krebsart kaum vorangeschritten.

Nach der Diagnose und der OP, bei der das befallene Gewebe aus dem Oberschenkel entfernt wurde, informiert sich der Emmeringer weiter. „Ich wollte und will nicht nach Leitfaden behandelt werden“, sagt er. Demnach hätte er zuerst mit einer Chemotherapie behandelt werden sollen. „Doch das ist bei meiner Sarkom-Art kaum erfolgversprechend“, weiß er durch Gespräche mit Experten.

Sogar den Biontech-Chef und Krebs-Forscher Ugur Sahin bat er um medizinischen Rat. „Ich wollte wissen: Gibt es etwas Neues zu meinem Krebs?“, erzählt der 30-Jährige. Die Antwort kam prompt, aber ernüchternd: „Leider nicht“, lautete die Nachricht.

Schwarz gibt nicht auf. Er findet heraus, dass man sich an der Universitätsklinik Essen mit dieser Krebsart auseinandersetzt und forscht. Zur finanziellen Unterstützung veranstaltet das Klinikum jedes Jahr eine Fahrradtour, bei der 100 Prozent aller Spenden der Sarkom-Forschung zugute kommen.

Wegen Corona findet die Veranstaltung heuer aufgesplittet in sogenannte Satellitentouren statt: Jeder Interessierte kann eine eigene Radtour auf die Beine stellen.

Die Tour des Emmeringers an den Ammersee ist rund 70 Kilometer lang. Um die 20 Teilnehmer begleiten Schwarz. Für ihn wird es die erste, längere sportliche Anstrengung seit der Diagnose. Unterstützer können entweder pro Kilometer oder einen fixen Betrag spenden – direkt auf das Konto der Stiftung Universitätsmedizin Essen. „Das Geld fließt zu 100 Prozent in die Sarkom-Forschung“, so Schwarz.

Mindestens bis Januar ist er selbst noch in medizinischer Behandlung. Alle drei Wochen erhält Schwarz eine Immuntherapie. „Die greift den Köper nicht so stark an, wie eine Chemotherapie“, so der 30-Jährige. So könne er trotz Erkrankung fast alles machen, was er früher auch gemacht habe, wie seiner Leidenschaft, dem Motorradfahren, nachgehen. „Mein Highlight wäre, wenn ich im Dezember eine Skitour gehen kann“, sagt der Emmeringer voller Hoffnung.

Für die Radtour

von Bastian Schwarz können Sponsoren an die Universitätsmedizin Essen einen Betrag spenden. Stichwort: Sarkomforschung Bastian Schwarz. Weitere Infos und die Bankverbindung sind auf www.sarkomtour.de zu finden.