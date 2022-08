FC Emmering sucht wieder Wirt

Von: Peter Loder

Nach nicht einmal einem Jahr muss sich der FC Emmering schon wieder auf die Suche nach einem neuen Vereinsheim-Pächter machen.

Emmering – Obwohl ihr Vertrag noch bis Oktober 2024 läuft, hat die neu gewählte Vorstandschaft um Präsident Manfred Schunn dem Wunsch von Stüberl-Wirtin Ewa Jarosz auf ein vorzeitiges Ende entsprochen.

„Allerdings nicht von heute auf morgen“, wie Schunn bestätigt. Vielmehr würden sich beide Seiten gemeinsam auf Nachfolger-Suche machen. „Solange keiner gefunden ist, macht Ewa weiter.“

Auch die 41-jährige Polin, die in vielen Geschäftszweigen unternehmerisch tätig ist und erst vor einem Monat in Fürstenfeldbruck ein Spezialitätengeschäft mit Waren aus ihrem Heimatland eröffnet hat, beteuert, den FCE nicht im Stich lassen zu wollen. Dass sie das Vereinsheim, dessen Name von „FCE-Stüberl“ über „Wirtshaus am Hölzl“ und jetzt „Ewa am Hölzl“ in den vergangenen Jahren mehrmals ausgetauscht wurde, nicht mehr weiterbetreiben könne, hänge neben dem in der Gastronomiebranche gravierenden Personalmangel vor allem mit ihrer beruflichen Belastung zusammen. „Ich schaffe es einfach nicht mehr.“

Eine schon angedachte vereinsinterne Bewirtschaftung komme für den FCE nicht in Frage, so Präsident Manfred Schunn, weil der Verein auf die Pachteinnahmen nicht verzichten könne. Innerhalb des nächsten halben Jahres soll laut Zeitplan des Präsidiums ein Nachfolger gefunden werden.

