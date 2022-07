Feuerwache bald fertig – Ampelfrage offen

Mitte September soll das neue Feuerwehrhaus in Emmering seinen Betrieb aufnehmen. Aber es gibt immer noch keine Lösung für die Ampel am Neubau.

Emmering – Immer wieder haben sich Gemeinderat und Ausschüsse mit der Frage nach einer Ampellösung beschäftigt. Bisher ohne Erfolg. Nun stand das Thema erneut auf der Tagesordnung, diesmal im Ausschuss für gemeindliche Bauvorhaben. Dort fiel die sogenannte Variante 7, die Ampel nach Norden zu verlegen, bei Stimmengleichheit durch.

Doch mit dem Betriebsstart des Hauses braucht es eine Lösung. Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) mahnte deshalb nach dem Beschluss zur Eile: „Im Gemeinderat muss eine Entscheidung fallen, sonst brennt’s mit der Eröffnung.“ Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, 27. Juli.

Verlegung der Ampel?

Floerecke hatte sich noch einmal für eine Verlegung der Ampelanlage stark gemacht – aus Sicherheitsgründen, vor allem im Bereich des Schulweges. Er befürchtet Konflikte, wenn Fußgänger im Einfahrtsbereich der Feuerwehr stehen und Fahrzeuge ausfahren. „Der Schutz der Kinder muss Vorrang haben, nicht die Bequemlichkeit von Radfahrern.“ Es könne den Radlern zugemutet werden, ein paar Meter mehr zurückzulegen. Dass diese Variante mit rund 132 000 Euro knapp 10 000 Euro teurer sei als die Nichtverlegung der Ampel, hielt der Bürgermeister für vernachlässigbar. Unterstützung erhielt Floerecke von Manfred Haberer (CSU).

Dagegen sah Michael Schanderl (FW) kein übermäßiges Konfliktpotenzial, „sondern tatsächlich nur in Einsatzfällen“. Auch Ulrike Saatze (Grüne) bevorzugte die Variante 6, die vom Grundsatz her eine Nichtverlegung der Ampel vorsieht. „Die Belange der Radfahrer sind nicht ausreichend berücksichtigt“, monierte sie. Saatze schlug noch vor, den Radweg in näherer Zukunft grundlegend zu überarbeiten.

Bald fertig

Dann wurde im Ausschuss der Fokus auf den Neubau gerichtet. Wasch- und Schlauchpflegeanlage, Stüberl und Schulungsraum können im Verlauf der kommenden etwa zwei bis drei Wochen fertiggestellt beziehungsweise abgenommen werden. Dies gilt ebenso für die Einlasstore im Bereich der Fahrzeughalle.

Doch der Bericht des Planungsbüros enthielt auch weniger gute Nachrichten. So müssen auf dem Dach Mängel durch die ausführende Firma nachgearbeitet werden. Ein Gutachter soll bis etwa in der zweiten Augustwoche Ergebnisse präsentieren. In diesem Zusammenhang entschied sich der Ausschuss dafür, auf eine mängelfreie Übergabe zu bestehen. „Da werden wir sehr genau sein“, so Bürgermeister Florecke.

Nochmals gestiegen sind die Kosten, von zuletzt 6,17 auf nun 6,43 Millionen Euro. Mehraufwand beim Brandschutz und Lieferschwierigkeiten beim Material sind dafür die Hauptgründe. Einig war man sich im Ausschuss darüber, dass die Fertigstellung der Außenanlagen nötig sei, um einen geordneten Umzug Mitte September zu ermöglichen. „Eine sportliche Zielsetzung“, meinte Hans Weiß (CSU).

