Flüchtlinge im Amperpark: Info-Abend der Gemeinde

Flüchtlinge in einer großen Unterkunft. © Moritz Frankenberg

Er hätte sich gern einen anderen Anlass gewünscht, aber in diesen turbulenten Zeiten mit der Coronakrise und jetzt auch noch einem Krieg vor der „Haustür“ wolle er zumindest alle interessierten Bürger über die Belegung des Amperparks mit ukrainischen Flüchtlingen informieren, meinte Bürgermeister Stefan Floerecke (CSU) am Donnerstagabend im Bürgerhaus.

Emmering – „Wir werden in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren im Landkreis verstärkt mit Flüchtlingen zu rechnen haben“, sagte der Rathauschef.

Rund 50 Bürger erfuhren, was seitens des Landratsamtes geplant ist. Vor allem auch, wie schnell sich die Lage jeweils ändert. So sind bereits die in Emmering verteilten Flugblätter überholt, die von einer Erstaufnahmeeinrichtung sprechen. Tatsächlich sei eine dezentrale Unterkunft des Landkreises für ukrainische Flüchtlinge angedacht, hauptsächlich für Mütter mit Kindern, deren Verweildauer drei Monate nicht übersteigen sollte.

Schulpflicht

Als er hörte, dass 400 Flüchtlinge im Amperpark untergebracht werden sollen, sei er zunächst geschrockt gewesen gewesen, berichtete Floerecke. In Emmering sei man zwar sozial infrastrukturell gut aufgestellt. Aber wenn nach drei Monaten Schulpflicht für die Flüchtlingskinder bestehe, sei die Gemeinde nicht in der Lage 80 Kinder in den Schulen oder Kindergärten unterzubringen, teilte Floerecke mit.

„Wir werden versuchen, im Amperpark selber etwas zu organisieren.“ Für die Kinder soll beispielsweise eine Spielgruppe auf den Squashplätzen eingerichtet werden. Mit der Schule will Floerecke Sprachunterricht für die Erwachsenen absprechen.

Der Bürgermeister ist deshalb froh, dass die Anzahl der Flüchtlinge sich laut Landratsamt zwischen 250 und 300 bewegen wird. Toiletten und Duschen seien nicht in ausreichender Zahl vorhanden, deswegen werden wohl Sanitär-Container aufgestellt werden. Der Amperpark werde in diesen Tagen entsprechend hergerichtet, um die Flüchtlinge aufnehmen zu können.

In der großen Tennishalle sollen die Flüchtlinge schlafen und wohnen. Dazu werden Abtrennungen geschaffen, damit die Menschen zumindest ein wenig Privatsphäre haben. Das Stüberl werde möbliert, und auch der Außenbereich werde hergenommen. „Wir sind dabei, ein Catering zu organisieren“, so Floerecke.

Koordination der Helfer

Eigentlich sollte vergangene Woche alles bereit sein, doch die Arbeiten verzögern sich noch um eine weitere Woche. Als A und O bezeichnete Floerecke, die Koordination aller ehrenamtlich Helfenden. Deshalb werde es im Rathaus eine Checkliste geben. Benötigt werde das ehrenamtliche Engagement der Bürger, bat der Rathauschef die Anwesenden direkt um Unterstützung und verteilte Formulare, wo sich die Anwesenden eintragen konnten, in welcher Weise sie helfen würden. So habe er auch den von der letzten Flüchtlingskrise ein wenig „eingeschlafenen“ Asylhelferkreis in der Gemeinde wegen Hilfe angesprochen. Insgesamt sei man recht gut vorbereitet, meinte Floerecke. „Aber wir stehen auch vor einer großen Herausforderung.“

