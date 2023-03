Gemeinsame Sache von Fürstenfeldbruck und Dachau: Maschinenring Amperland kann loslegen

Von: Hans Kürzl

Für den Maschinenring Amperland haben sich der Brucker und der Dachauer Maschinenring zusammengetan. (Symbolbild) © IMAGO/Uwe Meinhold

Der Maschinen- und Betriebshilfsring Amperland hat nun einen offiziell gewählten Vorstand. Die für Landwirte wichtige Organisation war im Vorjahr aus der Verschmelzung von Fürstenfeldbrucker und Dachauer Maschinenring entstanden.

Emmering – Rund 1500 Mitglieder hat der Maschinen- und Betriebshilfsring Amperland. In der ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung im Emmeringer Bürgerhaus wurden Josef Brandmair aus Westerndorf (Ortsteil Haimhausen, Kreis Dachau) als Vorsitzender und Gregor Grill aus Dürabuch (Gemeinde Egenhofen) als Stellvertreter für die nächsten fünf Jahre gewählt. Sie waren bereits in der Übergangszeit in diesen Funktionen tätig. Brandmair war seit 2018 Vorsitzender des MR Dachau/München-Nord, Grill seit 2014 Vorsitzender für den Bereich Fürstenfeldbruck. Das Duo wird von je sechs Beiräten aus beiden Landkreisen unterstützt.

Führungsduo für die nächsten fünf Jahre: Vorsitzender Josef Brandmair aus Westerndorf (r.) und Vize-Vorsitzender Gregor Grill aus Dürabuch. © Hans Kürzl

Dass die Zusammenlegung der beiden Maschinenringe arbeits- und kostenintensiv gewesen ist, belegte der Bericht von Geschäftsführerin Katharina Huber. Der vorläufige Abschluss für das Jahr 2022 weist ein Defizit von 13 000 Euro auf. „Für die Verschmelzung waren sehr viele Arbeitsstunden notwendig“, begründete Huber diese Zahl. Das Minus soll aber ein einmaliger Vorgang bleiben. Dies wurde im Haushaltsvoranschlag für 2023 mit einem leichten Plus von 3200 Euro deutlich. Allein die Personalkosten sind für 2023 um 56 000 Euro niedriger kalkulkiert. Der Umsatz 2022 betrug 4,3 Millionen Euro.

Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehört unter anderem, Mitgliedern auf Anfrage Maschinen, Spezialgeräte und Dienstleistungen zu vermitteln. Auch die Unterstützung durch Betriebs- und Dorfhelfer kommt ins Spiel, wenn ein Betriebsinhaber oder der Ehegatte für mehrere Wochen ausfällt. Allein dafür wurden 2022 knapp 23 000 Stunden aufgewendet.

Geschäftsführerin Katharina Huber betonte außerdem, dass das Kompetenzzentrum für Strom und Erdgas erfolgreich sei. „Wir haben die Preise für unsere Mitglieder trotz der Krisen stabil halten können.

Das größte Feld des Maschinenrings ist laut Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Michaela Seemann der Winterdienst. Im Dachauer Landkreis betreut man 210 Objekte, 118 in Raum Fürstenfeldbruck. Grün- und Pflanzflächenpflege, Außenreinigung und Gehölzpflege werden ebenfalls durchgeführt,

Dachaus Kreisbauernobmann Simon Sedlmair nutzte die Versammlung zu Kritik an der neuen Arzneimittelverordnung in der Tierhaltung. „Was man uns da draufsetzt, übersteigt jedes vernünftige Maß.“ In Sachen PV-Anlagen mahnte Sedlmair, diese nicht in wertvollen landwirtschaftlichen Flächen aufzustellen. Man müsse die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. „Agrarpolitik ist in Deutschland ein schweres Pflaster“, so Sedlmair.

