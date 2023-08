Mit Kutsche und Pferd: Treck zieht mit Friedensglocke durch Region

Teilen

Kutschen haben Vorfahrt, wenn der Friedenstreck übers Land zieht. © Weber

Aktivisten in Kutschen, die mit einer Glocke übers Land ziehen und für den Frieden werben: Das ist der Friedenstreck. Nun zog eine Gruppe auch durch den Landkreis – von Mittelstetten, über Egenhofen und Maisach zum Gut Roggenstein, wo übernachtet wurde. Später ging es weiter Richtung Kaltenberg.

Emmering/Landkreis – Donnerstag gegen 17 Uhr kündigen Hufgetrappel und Glockengeläut den Friedenstreck um Pfarrer Helmut Kautz an. Die Prozession erreicht kurz darauf ihr Tagesziel: Am Unteren Roggenstein, das zum Versuchsgut in Emmering gehört, werden die Teilnehmer die Nacht verbringen.

Erst die Pferde, dann der Mensch: Pause in Emmering. © Weber

Damit haben sie die siebte Etappe ihres dreiwöchigen „Südtrecks“ geschafft. Der Rundkurs führt die Wallfahrt aus neun Kutschen, 21 Pferden und 48 Friedensaktivisten samt Friedensglocke auf 468 Kilometern von Nersingen bei Ulm durch Baden-Württemberg und Bayern.

Vor Ort in Emmering warten schon ein paar Helfer, die vorausgefahren waren. Der Koch mit seiner Gulaschkanone zum Beispiel. Aber bevor gegessen werden darf, müssen die Pferde abgespannt und die Paddocks aufgebaut werden. Danach müssen die Pferde gefüttert und gepflegt werden.

Vereinsgründung 2019 in Brandenburg

Erst die Tiere, dann der Mensch. Helmut Kautz ist das wichtig.

„Ich gehöre zu Gottes Bodenpersonal“: Pfarrer Helmut Kautz mit der Friedensglocke. © Peter Weber

Der evangelische Pfarrer Kautz aus Brandenburg ist der Vorsitzende des 2019 gegründeten Vereins Friedenstreck. Der 52-Jährige wirkt eher unscheinbar in seiner Jeans und den Sandalen. Nur das rote T-Shirt sticht heraus. Darauf steht: „Ich gehöre zu Gottes Bodenpersonal“.

Eine christliche Veranstaltung sei der Treck aber nicht, sagt er: „Wir sind weltanschaulich neutral.“ Gegründet wurde der Verein mit dem Ziel, 2025 nach Jerusalem zu reisen. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollen sie dort ihre Friedensglocke übergeben. Dabei spielt auch Kautz’ Familiengeschichte eine Rolle. „Mein Großvater war bei Waffen-SS“, berichtet er.

Die Glocke haben sie bei einem Mitglied im Garten gegossen. Das Material stammt getreu dem Bibelzitat „Schwerter zu Pflugscharen“ aus alten Munitionshülsen der Sowjets und Amerikaner. In Brandenburg, wo der Verein beheimatet ist, gebe es genug davon. „Da ist jeder zweite Aschenbecher eine Granate. Da habe ich den Bauern gesagt, bringt mir mal was. Und dann haben die bei sich in den Keller geguckt“, erzählt der Pfarrer. Es kam also genug Material bei ihm an.

Skye und Steph von der Theatergruppe Passelande mit den Puppen. © Patrick Tietz

Mit ihrer Glocke macht die Gruppe jedes Jahr einen Treck. Zur Übung – schließlich wollen sie auch die 4500 Kilometer nach Jerusalem per Kutsche absolvieren.

Die Planung für eine Wallfahrt beginnt laut Friedbert Enders rund ein Jahr im Voraus. Er war schon im Jahr 2018 beim Russlandtreck dabei, aus dieser Fahrt ging später der Verein hervor. „Ich habe in Russland studiert, spreche also die Sprache, da habe ich damals zugesagt – und seitdem habe ich das an der Backe“, sagt Friedbert Enders und lacht.

Austausch mit Bürgern ausdrücklich erwünscht

Als Treckführer ist es Enders’ Aufgabe, die Strecke im Vorfeld zu erarbeiten und bei den Behörden anzumelden. Eine Genehmigung bräuchte die Gruppe zwar nicht – Wallfahrten sind im Rahmen der Religionsfreiheit erlaubt. Aber Polizei-Inspektionen könnten die Strecke ändern wollen, etwa wegen Bau- oder Gefahrstellen. Jetzt muss Enders schon einmal die Etappe nach Kaltenberg abfahren und kontrollieren, ob die Planung passt, wenn es am nächsten Tag weitergeht. Der Treck macht etwa 25 Kilometer pro Tag.

Währenddessen bereiten sich Skye und Steph auf ihren Auftritt vor. Sie gehören zur Theatergruppe Passelande. Seit Tagen begleiten sie den Treck und führen abends ein Puppenspiel mit dem Titel „Friedensglocke“ auf. Sie haben es extra für den Treck verfasst und die Puppen selbst geschnitzt. Über das Puppenspiel will man den Friedensgedanken in die Bevölkerung tragen. Das Stück ist noch diesen Samstag, 12. August, ab 20 Uhr im Lager auf Schloss Kaltenberg zu sehen. Natürlich können Interessierte auch einfach so ins Lager kommen und mit den Friedensaktivisten reden.

Pfarrer Helmut Kautz wünscht sich genau das: „Dass die Menschen vorbeikommen und sich mit uns unterhalten.“ Nach einer kurzen Pause fügt der hungrige Friedenstrecker hinzu: „Und uns Bienenstich mitbringen.“ Patrick Tietz

Der Treck ist live zu verfolgen im Internet auf der Seite www.friedenstreck.de.