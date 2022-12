„Überwiegende Verweilfunktion“: Zweifel an Rechtmäßigkeit von Tempo 20

Von: Thomas Steinhardt, Tobias Gehre

In der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck gilt Tempo 20. Zu Recht? © archiv

Die Einführung von Tempo 20 in der Schöngeisinger Straße in Bruck weckt Begehrlichkeiten in anderen Kommunen. Und sie nährt Zweifel.

Fürstenfeldbruck/Emmering – Auch in der Emmeringer Hauptstraße soll die Geschwindigkeit so gesenkt werden. Gleichzeitig werden Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Brucker Regelung laut.

In Emmering überlegt man seit längerem, wie man die Hauptstraße verkehrsberuhigt umgestalten könnte. Als Fürstenfeldbruck auf Teilen der Schöngeisinger Straße Tempo 20 einführte, verstand man das in Emmering als Steilvorlage. Damit habe man in nächster Nähe einen Bezugsfall, heißt es in einem Antrag der CSU. Dieser lasse einen neuen Vorstoß in der Emmeringer Hauptstraße ratsam erscheinen.

Hoffnung gleich zunichte

Diese Hoffnung machte eine Vertreterin der unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt allerdings jäh zunichte. Für Tempo 20 sieht sie in Emmering keine rechtliche Grundlage. Die Hürden für so eine Anordnung lägen laut Straßenverkehrsordnung hoch. So müsse die Straße eine „überwiegende Verweilfunktion“ haben. Zudem dürfe es nur wenig Verkehr in der Straße geben. Beides sei bei der Hauptstraße in Emmering nicht der Fall.

Das Argument aus dem Gemeinderat, dass Bruck doch auch Tempo 20 eingeführt habe, ließ sie nicht gelten. Die Vertreterin des Landratsamts hält die Tempo-20-Anordnung dort ebenfalls für rechtswidrig, sprich: Eigentlich müsste Bruck die Tempo-20-Schilder gleich wieder abbauen.

Keine Weisungsbefugnisse

Doch so einfach ist es nicht, wie eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage sagt. Die Fach- und Rechtsaufsicht in Bezug auf das Straßenverkehrsrecht liege bei der Regierung von Oberbayern. „Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat hier keine Weisungsbefugnisse.“

Die Aussage der Mitarbeiterin im Emmeringer Gemeinderat stelle lediglich eine unverbindliche Rechtsmeinung dar, und nicht das Ergebnis einer Prüfung durch die zuständige Behörde. Die Ausführungen zur Rechtswidrigkeit von Tempo 20 hätten sich auf zwei dem Gemeinderat Emmering vorliegende Anträge und auf eine Straße in Emmering bezogen.

Die Aufenthaltsqualität

Dass die Frage der Aufenthaltsqualität entscheidend ist, war in der Stadt Fürstenfeldbruck vor Einführung von Tempo 20 durchaus bekannt. Allerdings kam die Stadt zu einem anderen Ergebnis als die Expertin aus der unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt jetzt in Emmering. „Durch den vor ein paar Jahren erfolgten Umbau der Schöngeisinger Straße, die räumliche Aufweitung Ecke Ledererstraße, den kleinen ,Platz’ Ecke Viehmarktstraße, die Gestaltung Höhe City Point, die zahlreichen Geschäfte, Cafés und Gaststätten mit Freischankfläche ist hier eine Flanier- und Aufenthaltsfunktion ersichtlich“, heißt es in einem Papier der Stadt.

Verkehrsentlastung

Mit der Einführung des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs soll die Schöngeisinger Straße übrigens um 2500 Auto-Fahrten am Tag entlastet werden, heißt es darin weiter. Teile der Pucher Straße sollen als beruhigter Bereich folgen. In eigener Zuständigkeit entscheiden kann die Stadt über Fragen dieser Art, weil sie als Große Kreisstadt ihrerseits als Untere Verkehrsbehörde fungiert.

Kläger, Richter

Gleichwohl gibt es natürlich eine Aufsichtsbehörde – und das ist die Regierung von Oberbayern. Hier ist die Fürstenfeldbrucker Tempo-20-Thematik allerdings unbekannt, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt. „Solche Anordnungen unterliegen weder der Vorlagepflicht noch einem Zustimmungsvorbehalt durch die Regierung von Oberbayern“, so der Sprecher. Auch eine anlasslose Prüfung oder Bewertung solcher Anordnungen nehme die Regierung von Oberbayern in der Regel nicht vor, betont der Sprecher. Kurz: Wo kein Kläger, da kein Richter.

