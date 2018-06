Mit ihm „sehen“ Blinde die WM in der ARD

Keine Fußball-WM ohne Landkreisbeteiligung. „Unser Mann in Russland“ sitzt allerdings im deutschen TV-Sendezentrum in Baden-Baden: Der Emmeringer Florian Eckl übernimmt im WM-Team der ARD einen ganz besonderen Part.

Von Gabriel Kroher

Emmering – Der Ex-Torwart des FC Emmering und SC Fürstenfeldbruck kommentiert die Spiele für Menschen mit Sehbehinderung. Ein Job, der eine gute Beobachtungsgabe verlangt. Und eine ausdauernde Stimme. Die wird sich heute beim Schicksalsspiel der deutschen Nationalmannschaft allerdings nicht überschlagen. Denn Florian Eckl hat zum Anpfiff um 17 Uhr Sendepause. Er ist vorher dran bei der Partie Belgien-Tunesien sowie am Sonntag bei Polen-Kolumbien.

Vier Kommentatoren stehen für die ARD im WM-Kader. Doch das Team ist viel größer, denn sechs Reporter haben während der WM einen ganz besonderen Job: Sie kommentieren die Spiele für Menschen mit Sehbehinderung auf einer eigenen Tonspur des Fernsehsenders.

Der 35-jährige Eckl, der seine journalistische Karriere als Praktikant beim Brucker Tagblatt und dann als Volontär beim Münchner Merkur begann – was er mit seiner Moderator-Kollegin Julia Scharf übrigens gemeinsam hat – kommentierte 2015 erstmals das Bundesliga-Eröffnungsspiel für Sehbehinderte. „Wir sind die Augen für unsere Zuschauer.“ Die Reporter stehen vor der Herausforderung, das Geschehen auf dem Platz genauestens beschreiben zu müssen. Eine Umstellung für Eckl, auch wenn er in seiner Zeit als Radiokommentator schon alles detailreicher als seine TV-Kollegen schildern musste. Doch auch im Radio ist bei einer ruhigen Spielsituation Zeit für Hintergründe oder eine eigene Analyse. Nicht so bei der Hörfunk-Vollreportage, wie die ARD ihren Service offiziell nennt: „Auch wenn es gerade langweilig ist, steht das Beschreiben immer im Vordergrund. Denn die Zuhörer sehen ja nicht, wo der Ball gerade ist“, erklärt der 35-Jährige. In seinen Schilderungen bekommt diese Aufgabe einen künstlerischen Aspekt: „Wir malen einen Rahmen und beschreiben das Geschehen grob. Dann nehmen wir den feineren Pinsel und konzentrieren uns auf die Details.“

Auf diese Technik wurden er und seine Kollegen speziell vorbereitet: „Uns wurden mehrere Fotos mit Früchten gezeigt. Unsere Aufgabe war, diese so exakt wie möglich zu beschreiben.“ Schwieriger werde es, wenn wie beim Sport üblich noch Emotionen dazu kommen. Dann muss sich Eckl zurückhalten, denn auch das Jubelgeschehen auf dem Platz ist ein Teil der Berichterstattung.

Pausen, die sich seine Kollegen auf der regulären Tonspur gönnen können, fallen für Eckl weg. Um die Anstrengung geringer zu halten, kommentieren deshalb immer zwei Reporter gleichzeitig. Zwischen ihnen soll sich eine Art Gespräch über das Spiel entwickeln. Ein Aspekt, der dem Emmeringer gut gefällt. „Das Zusammenspiel macht richtig Spaß.“

Überhaupt hat der 35-Jährige längst Gefallen an seinem WM-Job gefunden, auch wenn ihm deutlich weniger Leute zuhören als seinen prominenten Kollegen. Wie viele „Kunden“ es genau gibt, weiß er nicht. „Dazu gibt es noch keine verlässlichen Zahlen“, sagt Eckl mit Bedauern.

So geht der Empfang

Die parallel zum Ton angebotene Hörfunk-Reportage wird mit der Fernbedienung aktiviert (Audiodeskription). Je nach Gerät sind die Tasten unter „Option“, „Sound“ oder „Audio“ zu finden. Im Audiomenü genannt. Es muss dann der Zweikanalton (2ch/Tonkanal 2) ausgewählt werden. Für den Empfang ist ein digitaler Receiver nötig.