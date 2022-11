Grüne erkämpfen mehr Transparenz

Das Rathaus in Emmering.

Emmering

Von Tobias Gehre schließen

Mit einem Antrag scheitern und dennoch das erreichen, was man wollte: Dieses Kunststück haben die Grünen im Gemeinderat vollbracht.

Emmering – Es ging um einen Ausschuss des Gemeinderats. Die Grünen hatten in einem Antrag gefordert, den Ausschuss für gemeindliche Bauvorhaben zu erweitern und umzubenennen. Das Gremium sollte künftig Ausschuss für gemeindliche Sonderangelegenheiten heißen. Grund für den Vorstoß war zum einen die Fertigstellung der zwei Großprojekte Bürgerhausvorplatz und Feuerwehrhaus. Zum anderen – und das ist dem Fraktionsvorsitzenden Herbert Groß noch wichtiger – ging es den Grünen um mehr Transparenz. Wichtige Debatten um Themen wie Amperpark oder Fliegerhorst sollten nicht in nicht-öffentlichen Informations- und „Pre-Abstimmungssitzungen“ behandelt werden – sondern gemäß der Gemeindeordnung transparent in einem ordentlichen Gremium. Auch beim Thema Energie wünscht sich Groß mehr Transparenz.

Im Gemeinderat fanden die Grünen mit ihrem Vorstoß allerdings keine Mehrheit. Der Ausschuss behält seinen Namen. Das Argument, dass es mit der Sanierung des Wasserwerks und dem Ausbau von Kinderbetreuung auch weiterhin gemeindliche Bauvorhaben gibt, überzeugte die Mehrheit der Mandatsträger. Dennoch konnten die Grünen mit erhobenem Haupt aus der Sitzung gehen. Denn ihre Forderung nach mehr Transparenz wurde erfüllt. Beschlossen wurde auch, dass sich der Hauptausschuss künftig mit „Themen von grundsätzlicher Bedeutung beschäftigen“ soll.

Gänzlich zufrieden sind die Grünen aber nicht. Denn einen Beschluss darüber, was genau im Hauptausschuss besprochen werden soll, gab es nicht. Groß will sich daher notfalls auf das Protokoll der Sitzung berufen. tog

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.